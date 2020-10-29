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9博士、711碩士報名 農田水利新進人員錄取率約5.38%

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
109年度農田水利新進人員聯合統一考試將於10月31日舉行。本報資料照片
109年度農田水利新進人員聯合統一考試將於10月31日舉行。本報資料照片

109年度農田水利新進人員聯合統一考試將於10月31日舉行，分台北、台中、高雄及花蓮4大考區，共4個考場，計4818人次報名，將錄取各類科職員計259名，預估平均錄取率約5.38%。

農田水利署表示，本次考試距上次已有4年，同樣採分處報名分處錄取方式，全國農田水利署轄下17個管理處（改制前原17個農田水利會）總計招募259名職員，其中以雲林管理處招募人數60名為最多，其次為屏東管理處31名。

本次考試，統計報考人以大學學歷者居多，有3264名、約68%，博士學位者有9名，碩士學位者有711名。報考者年齡集中在21至40歲，有3819名、約79%，56至60歲者有35名，超過60歲者有5位。男性與女性報名比例分別約為45%及55%。

農田水利署說明，本次考試將在11月1日公布試題與選擇題答案，12月3日開放網路考試成績查詢，預定於12月9日放榜。本次考試錄取人員，將依考試成績由各管理處依序進用。

考試日期將屆，農田水利署提醒應考人注意，本考試請依簡章規定攜帶有效期間內具本人照片雙證件正本，國民身分證正本，為必備證件；第二證件（限健保IC卡正本、護照正本、駕照正本或身心障礙證明），擇一攜帶，並依測驗入場通知書指定時間及測驗地點應試；若因相片辨識困難，必要時得拍照存證。未攜帶指定雙身分證件正本者或僅攜帶單一證件正本者不得入場應試。

水利署 身分證 農田水利會

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