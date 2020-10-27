志願參採不同！數A數B兩科變必考 學生還得「加把勁」

111年學測數學將分為數A、數B自由選考，但在教學現場，學生上課時數有限，不可能兩科都修，但各大學參採不一，若選修數A學生，仍有數B需求，其中一科就需再額外花時間修習，但無系統性規畫，就有家長憂心學生權益受損，也有學校決定把事前功課做好做滿，協助學生探索個人興趣能力，減少「調組」風險。

「如果什麼都想要，就要付出比較大的代價」，中山女中校長吳麗卿表示，以社會組來說，走財經商管選數A，文法社政藝術人文選數B，學校共有8個文組班中，又有6個班選修數A、兩班選修數B。若學生有修數B需求，會在高三用暑期輔導，或多元選修方式辦理。

但吳麗卿表示，今年學校日，確實有家長憂慮數A學生若想加考數B，到底有沒有機會？不過學校目前還未主動調查報考科目，希望學生興趣性向能再更深入，不要三心兩意；但過往三類組什麼都修，最後跑來選一類科系，吳麗卿說，考試引導教學，確實不無可能，但如果能篤定志向，就不用擔心被漏。

成功高中校長孫明峯則說，高二學生共有780多位，僅有7位選修數B，但學生若就升學考量，現階段不可能馬上決定只念哪一類的數學，預估半數學生數A、數B都會去考，學校將在高三上學期開多元選修課，以利學生銜接數B課程。

「目前沒考慮這一塊（指開課補修）」，北市中正高中校長江惠真表示，從去年12月開始，校方讓學生四次預選班群、兩次選數學分科，替學生規畫學涯，也從過去大數據資料發現，學生從社會組跑到自然組幾乎是個位數，有做好風險評估，但若有個案，也會彈性應對。

大學招生聯合委員今年5月公布「一一一學年度大學申請入學參採學習歷程項目內容」，2002個校系中，有635個系組參採數學A，404個系組參採數學B，數A及數B進行招生分組或擇一檢定有66個系組，另有897個系組不參採數學，在大學18個學群中，9學群有超過一種參採組合。

大學招聯會表示，「學生如果有興趣、跟得上，要增加學習數學又何妨？」108課綱最重要的是要適性，才透過不同課程適性分流，也因為高中數學有分流，學測考科才會調整為數A數B，大學招生也跟著做調整。大學校系對數學參採考量有其教學需求，若學生只考量報考與錄取機會，與「適性」初衷背道而馳，即使錄取，未來學習恐怕更易遭受挫折。