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學測參採考科變少恐超篩 舊課綱末代考生壓力大

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學甄選會統計，明（110）年個人申請參採三科校系變多、採四科變少，「超篩之亂」恐再起。圖／聯合報系資料照片
大學甄選會統計，明（110）年個人申請參採三科校系變多、採四科變少，「超篩之亂」恐再起。圖／聯合報系資料照片

學測五選四新制上路以來亂象多，比如108學年清大電機學系乙組個人申請擬收40人，卻因只參採英文、數學兩科，逾500人進入第二階段面試，引發家長團體抗議。明（110）年又有250系調整參採科目數，參採三科校系變多、採四科變少，補教教師和家長直言「一定會引爆超篩之亂」。再加上明年考生是舊課綱末代，更多人盼一年考到位，心理壓力大。

家長團體國教行動聯盟副理事長陳國祚指出，一系參採科目越少，超篩情形自然越嚴重。學測實施五選四以來，超篩情形不減反增，以109學年個人申請為例，各系篩選倍率平均下來是3.447，也就是一系擬收10人，平均篩選34.47人進入第二階段甄試，比前一年還嚴重。今年學測、指考重考人數創新高，起因於太多考生捲入超篩之亂，無法錄取理想校系所造成。

一名補教教師表示，明年學測考生是舊課綱末代，更禁不起重考壓力，班內高三生為此感到焦慮。這屆考生若重考，不但要重新適應108課綱的課程、考題，也沒有建置「高中學習歷程檔案」，重考成本太高。

家長團體代表也說，五選四本來是要減輕考科負擔，促適性發展，但個人申請每人只能填六個志願，又常遇超篩問題，多數考生學測仍報考五科。從108學年學測來看，大考中心統計，選考五科的考生占71％仍屬大宗。

至於超篩問題如何解決，家長團體曾提出多項建議，包括將指考名額從現行約三成提升到五成，或是增加學測級分數，從每科15級分提高到30級分，篩子變細才能避免超篩。大考中心也曾指出，超篩主要發生在高分群報考的明星科系，提議參考香港做法，將學測的第15級分細分成15、15A、15AA三等級，但尚未落實。

關注考招制度的台灣大學電資學院院長張耀文則說，提高學測鑑別度就是超篩的最佳解方。去年學測高達1.4萬名考生數學滿級分，顯示考題難易度不穩，讓人無法信任。大考中心對此多次強調，已將提升試題鑑別度列為重要目標。

大學招聯會表示超篩問題逐年改善，為解決108學年部分校系超篩嚴重現象，109學年已新增超篩規則，當考生怎麼比都同分時，可從原採計科目挑一科，或另選一科來篩選，原始和超篩參採科目至多四科。比如一系本來採英文、數學、自然三科，若多人同分，可用國文成績篩選。新規則已讓超篩50人以上校系從60系降為53系，占全國校系數的2.5％。

學測 108課綱 指考

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