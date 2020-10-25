大學個人申請「五選三」校系增 110年破4成創新高

110學年大學學測報名30日開跑，大學甄選會公告明年各大學校系在「繁星推薦」和「個人申請」管道參採哪些學測科目，個人申請有41％校系只參採三科是大宗，占比首度破四成創新高。參採四科的校系則略低於今年，占31％。明星大學理工科系如台大電機、資訊系，以及清大化學系等，明年都不採國文科，只採英文、數學、自然三科。

學測包含國文、英文、數學、自然、社會五科，明年是學測五選四制度第三年，各大學辦理甄試時，一系至多選採四科。按大學甄選會和招聯會統計，五選四上路第一年，超過七成校系參採科目從五科改為四科或三科，多數是棄採自然或社會。

新制邁入第三年，數字顯示「五選三」板塊逐步擴大，以110學年為例，2181系參與個人申請招生，900個系參採三科，約占總系組數四成一。其次是參採四科共670系，約占總系組數三成一。

五選三校系越來越多，明星大學理工科系如台大電機、資訊系，以及清大化學系等，明年都選擇放棄國文，只採英文、數學、自然三科。台灣大學電資學院院長張耀文指出，他們認為國文也重要，只是按招聯會訂出的制度，院內科系若採國文，就可將此科加入超篩比分，最後變成理工生憑國文決勝負，而不是院內更重視的數學科，不符人才篩選目標，因此直接刪除國文。

大學甄選委員會指出，學測科目採選考制，報名時間為10月30日至11月13日。為利考生學測報名選考需要，除彙整本次參與個人申請校系的參採科目情形，另也公告「繁星推薦」參採狀況，明年共1779系參與招生，787系參採三個學測科目數也是大宗，約占總校系數四成四。其次是參採四科共672系，約占總校系數三成八。無論個人申請或繁星推薦，三大主科國文、英文、數學仍是多數校系最重視的科目。