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10萬考生報名！高中英聽今登場 防疫規則一次看

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高中英聽第一次測驗今登場，共10萬6947人報考，上午場考試時間為11時，下午場為14時。本報資料照片
高中英聽第一次測驗今登場，共10萬6947人報考，上午場考試時間為11時，下午場為14時。本報資料照片

高中英聽第一次測驗今登場，共10萬6947人報考，上午場考試時間為11時，下午場為14時。大考中心已公告試場防疫守則，考生入考分區和試場都要戴口罩，經屢次勸導仍不配合，最重處當次測驗0分。英聽涉及播放音檔，試場四個角落的氣窗各開5公分保持通風，同時兼開冷氣。

在防疫措施方面，周兆民說，各考分區採單一入口進場，考生入場都要量體溫，考分區開放量體溫的時間也從考前1小時，延長為考前1.5小時就可量溫入場。

按中央流行疫情指揮中心規範，考生應試全程戴口罩，如果在考分區不戴口罩，經屢次勸導仍不戴，卻強行進入者，直接取消考試資格。應考時，如經屢次勸導仍不戴，將由試場人員記錄下來，紀錄完交由相關委員討論，最重處該節0分。由於英聽只有一節，等於就是該次測驗0分。

不過戴口罩也有但書，周兆民指出，考生如因特殊身心狀況無法戴口罩，可出示衛福部認定醫院開立的診斷證明書，上頭須說明不能戴口罩原因和可能造成的影響，經核可，則移往備用試場應考。

大考中心表示，如果考生確診新冠肺炎，或在居家隔離或檢疫，不得應考。但可參加第二次考試，日期為12月12日。如果12月12日仍處隔離狀態，大考中心規畫於明年學測結束的隔天再次辦理考試。

為識別考生身分，大考中心延續今年指考做法，製作考生的入場識別證，並新增防偽措施；如忘記帶或遺失，可現場申請補發。不過考生正式應考，仍要帶身分證、健保卡、駕照等指定證件。今年起增列「身心障礙證明」為有效證件正本。

口罩 英聽

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