110學年大學個人申請 4成校系只看3科

110學年升大學簡章11月發售，由於學測報名將開跑，大學甄選會今天先公告明年大學「繁星推薦」和「個人申請」管道中，各校系參採學測科目情形，兩管道各約四成校系只參採三科是大宗，其次是參採四科。三大主科國文、英文、數學仍是多數大學校系最重視的學力科目。

大學甄選委員會指出，學測科目採選考制，報名時間為10月30日至11月13日。為利考生學測報名選考需要，彙整本次參與「繁星推薦」招生共1779個校系，其中參採學測科目數以三科最大宗，共787系，約占總校系數44％。其次是參採四科共672系，約占總校系數三成八。

至於「個人申請」管道，甄選會指出，共2181系參與招生，參採學測科目數以三科最多，有900個校系，約占總系組數41％。其次是參採四科共 670系，約占總系組數31％。

甄選委員會表示，110學年度大學「繁星推薦」入學暨「個人申請」入學兩本招生簡章內容預計於11月5日公告，由於紙本簡章需印製時間，預計11月12日正式發售。