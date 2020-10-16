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110年特殊選才名額創新高 台大增4系盼收農科技優生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學為特殊選才生安排二軌導師，關懷學生學習狀況及生活適應情形。圖／清華大學提供
清華大學為特殊選才生安排二軌導師，關懷學生學習狀況及生活適應情形。圖／清華大學提供

完全不憑學測、指考成績入學的110學年大學特殊選才開跑，教育部表示，明年共54校513系參與，提供1453個招生名額，比去年成長兩成，是此管道開設以來最高。台灣大學被評為門檻太高、不利弱勢，但校方指出今年共四個系首設特殊選才名額，盼收農業技藝好手等不同專長生。清華大學總額一口氣增加25％，歷年曾收圍棋、空手道、魔術方塊專長生，讓校園更多樣。

教育部表示，為讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷，比如境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生順暢升學，教育部104學年起開辦特殊選才，107學年起納為正式入學管道，招生總額逐年攀升。各校在學生入學後強化學習適應和輔導機制，助學生適性發展。

比較各校簡章，台大今年新增人類等四個科系加入此管道，全校招生總額44人，比去年增加12人。外界評析，台大部分科系門檻高，如化學系其中一項門檻是化學成績在該校自然組排名前1％，或曾得到全國化學競賽金牌、銀牌等。地理系條件是近年曾在國際地理或地球科學奧林匹亞競賽奪牌。

台大指出，今年特殊選才加入多元風貌，該校農經系主任雷立芬說，農經系過去未收擅長技藝的高職生，且都市生居多，有時被認為與農業脫節。系上明年首度開設一個特殊選才名額，盼招收來自高中職、曾參與全國技能競賽或農業競賽的好手，入校後提升經營管理能力，回到農村服務。

清大特殊選才名額明年一口氣增加25％，招生總額提升為75人，占全體新生的百分之3.8％。該校招生辦公室主任王潔指出，為邀請更多具特殊才華、教育資歷、自學、逆境向上的學生進入清大，不分系名額提升到44名是最多，其他如數學、資工、生科等系共提供31個名額。

中山大學明年特殊選才名額增為55名，13系優先錄取一名弱勢生。去年吸引最多人報名的人文暨科技跨領域學士學位學程招收不同專長人才，申請條件包括曾拿三個以上國際設計競賽獎章，或能佐證在科學、音樂、美術、體育、文學領域的特殊成就等。

誰是特殊人才？去年錄取台大外文系的李弘翔成長於隔代教養家庭，但國中畢業就逢奶奶過世，是人生一大打擊。但他化為動力，上高中後參加語文競賽、表演、社團活動，把握各種增進自我的機會，也擔任過兒福聯盟的志工，長期服務偏鄉缺乏家庭照顧的兒童，去年被選派到泰國參加亞洲兒少高峰會。

台大 教育部 清大

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