指考連2年入題 獲諾貝爾獎的「基因編輯」是什麼？
今年諾貝爾化學獎頒給法國學者伊曼紐．夏彭提耶，以及美國學者珍妮佛．道納，兩人改良DNA剪刀「CRISPR／Cas9」系統，在基因編輯領域樹立重要貢獻。基因編輯也是指考熱門題，107和108學年生物都考到此技術。補教生物教師游夏分析，近年和基因有關的分子生物學漸重視，指考連年考分子生物學，且占全卷兩成。考題強調生命科學的應用，與業界近況高度連結。
人體內掌管遺傳的DNA若受損，難修復也難置換，而基因剪刀解決此問題。陽明大學藥理所教授邱士華說，今年獲獎兩人可謂一拍即合，她們一個擅長剪下受損的DNA，一個擅長將新的DNA修補進去。兩人相遇後即長期合作，2011年發表研究成果，創全球先例，把基礎科學成果轉化為應用技術，受到注目。
從實務角度來看，邱士華說，若精準剪下受損的DNA，治療就能更精準。基因編輯已應用在血友病治療，眼科由於獨立於其他器官，未來也很有機會運用基因編輯，解決夜盲症等問題。
108學年指考生物的基因編輯考題，被大考中心列入特色試題，大考中心表示，考生須具備基礎的分子生物學知識背景，並對近年來的生物科技發展有一定的認識，才能精準的擷取文章所提供的資訊進行判斷答題。透過題幹的介紹，考生除認識技術本身外，更能使考生體認基因編輯技術的臨床應用進度，以及潛在倫理的衝突。
108學年的基因編輯是一閱讀題組，在全卷第39到41題。大考中心分析，第39題必須結合先備知識，理解文本內容後進行作答，此題答對率為59％，鑑別度為0.29，屬中鑑別試題。
第40與41題須搭配題幹給予的圖表資訊，進行分析推論後作答。第40題答對率為78％，鑑別度0.41，屬中鑑別試題。第41題答對率為74％，鑑別度為0.47，也屬於中鑑別試題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言