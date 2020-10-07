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金門高中連6招補教師應聘 校方：已要求不得兼職

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門高中從暑假開始徵選物理代課教師，但連續5次公告仍「找膴人」，沒想到第6次甄選上的陳姓教師，居然是金門知名的補習班負責人，引起各界熱議。記者蔡家蓁／攝影
國立金門高中從暑假開始徵選物理代課教師，但連續5次公告仍「找膴人」，沒想到第6次甄選上的陳姓教師，居然是金門知名的補習班負責人，引起各界熱議。記者蔡家蓁／攝影

國立金門高中從暑假開始徵選物理代課教師，月薪5萬4千元，供宿舍和午晚餐，但連續5次公告仍「找膴人」，沒想到第6次甄選上的陳姓教師，居然是金門知名的補習班負責人，引起地方熱議；對此，校方表示，已向該名老師說明不得在外兼職，也已要求他寫下切結書。

金門高中校長許自佑表示，他們從6月起陸續辦理代課老師徵選，分別是英文老師2位、數學老師1位、物理老師1位，但除了物理科外，其他科目的代課老師都已徵選到，期間甚至透過金門大學、台灣的大學等各種管道，都還是沒有找到人。

許自佑說，因為一直都找不到物理代課老師，校方從第三招後，就放寬資格，只要符合大學相關科系就可以報名，但還是「等膴人」，校方在9月29日進行第6招，這次有2人報名，但最後只有陳姓教師來應試，他也符合徵選資格，在試教時表現也很好，並通過甄試。

「有聽說過陳姓教師是補教業負責人」，許自佑說，這部分校方有把相關規定告知陳姓教師，並請他簽不得兼職的切結書，提醒陳姓教師要在10月15日聘用期開始前，要完備所有手續；陳姓教師也有承諾會去辦。許自佑提到，學校的人事人員昨日也有打電話詢問，他也回覆說，「已在處理」。

至於有家長批評校方不該讓補習班黑手進入校園，許自佑也澄清，這名陳姓教師很熱心，去年7月也曾主動進入校園協助學生進行指考選填的落點分析，後來輔導主任發現投影畫面有補習班資訊時，覺得不妥，也有立刻制止，後來也沒再找他幫忙。

金門 補習

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