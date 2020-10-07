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南一中畢典表演「一語成讖」未成真 6名重考生上台大醫

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年台南一中應屆畢業生無人上台大醫，破了校史紀錄，但有6名重考生上台大醫。記者鄭惠仁／攝影
今年台南一中應屆畢業生無人上台大醫，破了校史紀錄，但有6名重考生上台大醫。記者鄭惠仁／攝影

南一中今年無應屆畢業生考上台大醫學系，創下紀錄，不過，卻有6名非應屆畢業生考上台大醫學系，校友說，之前傳出的「一語成讖」被打破了，南一中學生沒有漏氣。

今年的大學申請入學，台南一中應屆畢業生沒人上台大醫，指考放榜，雖然有學生成績達台大醫學系標準，卻因未選台大醫，造成南一中首度沒學生上台大醫。也因未如此，放榜後有網友又挑起中一中與南一中的誰才是「一中」之爭，南一中沒人上台大醫，也被拿來當嘲笑話題。

南一中今年畢業典禮，剛好有學生在表演的橋段，就說南一中今年沒人上台大醫，而被認為「一語成讖」。因今年沒人上台大醫，許多校友和家長都很關心，南一中也表示會自我檢討。不過，大學開學了，有學生發現，南一中雖無應屆畢業生考上台大醫，卻有6名重考生上台大醫。

去年考上中國醫大藥學系的黃姓學生，經過有規畫性的準備和努力，指考拼出好成績，考上台大醫。他說，去年他的國、英、數、自然共56級分，申請上中國醫藥大學藥學系，原本想去就讀，但認為自己志在醫學系，最後決定重考。黃說，想上醫學系，口試分數很重要，因自己的口才不是那麼能言善道，因此準備方向對準今年指考。

黃說，數理是他較強的科目，國、英較弱，但今年學測仍考56級分，離醫學系有段距離，於是調整腳步，除了將自然科的每科篇章的大方向弄懂，進而深入了解各篇章細節，勤做各式題目。數學科部分，弄懂各公式的原理，無須死背就能針對不同題型作答。而英文部分，則是以寫作、增加字彙、閱讀文章來補強，段考衝出88分，加上數學、理化與生物都拿高分，如願錄取台大醫。

校友表示，這6名重考生雖非應藉畢生，但也是南一中人，考上台大醫學系，也算是南一中的光榮。

台大 南一中 指考

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