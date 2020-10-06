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素養題不利偏鄉生？大考中心：最短的題目最難答

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大考中心曾以學測考題做過研究，最簡短的題目如「以下何者為真」，其實最難回答，因為該題的四個選項囊括四種知識，學生要全懂才能答對。超過800字的過長題目也不易答，因為文字實在太多，會造成閱讀疲勞。圖／聯合報系資料照片
大考中心曾以學測考題做過研究，最簡短的題目如「以下何者為真」，其實最難回答，因為該題的四個選項囊括四種知識，學生要全懂才能答對。超過800字的過長題目也不易答，因為文字實在太多，會造成閱讀疲勞。圖／聯合報系資料照片

108課綱強調素養，近年國文、社會科升大學考題多次破萬字，較注重邏輯和計算的科目物理、生物，全卷也動輒四、五千字，出現單一題組題目就長達一頁的情形。有教師指出，偏鄉學童較易出現閱讀障礙，此類新題型不利偏鄉學童拿分，衝擊升學機會。但也有教師認為，老師會不會教素養才是關鍵。

長期投入偏鄉程式設計教育的成功大學資訊工程系教授蘇文鈺指出，他閱讀學測的數理科題目，看完與理解題目後，已經來不及計算。長題幹考題考的其實是一般的語言文字，也就是考生的中英文程度，而非科學與工程裡常用的符號。

蘇文鈺說，他帶的偏鄉學生看程式碼沒有問題，但有輕微的文字閱讀障礙。他分析學童學語言的過程，若在學齡前缺乏充足的演練，那麼就影響到接下來的文字學習。這種學習仰賴家長協助，但學童若成長在家長忙碌的家庭，父母都必須長時間工作，缺乏與孩子互動，不利養成閱讀能力。

補教物理教師也認為，大考自然科考題加長，考生讀完就沒空計算，不知道是在考物理還是考國文。他以指考物理為例，近兩年全卷都逾4000字，光是閱讀就要花不少時間，考生恐寫不完。如要維持素養命題，建議考試時間由80分鐘延長為90分鐘較合理。

北門高中數學教師紀志聰則說，他不認為偏鄉生答素養題能力較差，關鍵是第一線教師懂不懂新課綱的素養意涵，以及能否帶學生練習素養題。就他觀察，至少五成教師還沒準備好。

紀志聰也說，升學考題涉及公平性，考試時間也有限，出題以選擇題為主，不一定適合融入素養。素養更適合結合開放式的問答題，閱卷者可看出學生思考的過程，「歷程比結果重要」才是素養的精神。

曾任大考中心主任的教育部次長劉孟奇表示，大考中心曾以學測考題做過研究，最簡短的題目如「以下何者為真」，其實最難回答，因為該題的四個選項囊括四種知識，學生要全懂才能答對。超過800字的過長題目也不易答，因為文字實在太多，會造成閱讀疲勞。

劉孟奇說，最適宜回答的題目其實是題幹在300到400字之間的題目，且題幹提供的資訊量適中、清楚，沒有在一小段融入太多資訊。大考中心的命題也朝此方向前進。

素養 考題

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