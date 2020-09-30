採計高中英聽校系7年腰斬 大學主管曝原因

大學甄選會公告，110學年有51系校系在個人申請管道參採高中英聽，校系數僅104學年的三分之一。頂尖大學主管表示，參採英聽將限縮選才範圍，改採程度相當的全民英檢中高級更自由。但也有部分校系加採英聽，主因是英聽能測出活用英語能力，助系上推行國際化教育。

高中英聽每年舉辦兩次，由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級。按歷年統計，參採英聽校系逐年降低，110學年僅51系採計，16系要求考生達Ａ級、30系要求至少Ｂ級、五系要求至少Ｃ級。台灣大學曾逾20系參採，今年已全數退出。醫科也退出戰場，去年尚有中山醫學大學採英聽，試行一年後即取消。

台灣師範大學華語教學系連續多年採計英聽，110學年首度取消此門檻。該系系主任蔡雅薰表示，系上仍注重學生英語能力，但將英聽列為篩選條件之一，恐篩掉合適人才，進入第二階段面試關卡的人選受限。系上已採全英語面試，考生如附上托福、全民英檢中高級等證書，形同具備英聽Ａ級實力，無須另外參採英聽。

雖然許多明星校系陸續取消採計英聽，陽明大學牙醫系110學年仍持續參採並設Ａ級門檻，未達標者無法進入面試。該系系主任楊政杰說，陽明牙醫學院正推行國際化教育，已與30多校簽署為姊妹校，鼓勵高年級學生赴海外交換。院內外籍生人數也漸增，他們盼錄取台生具備一定英語溝通能力。相較於學測只考英語閱讀和寫作，英聽能測出聽力，是考生能否活用英語的鑑別指標。

成功大學機械工程等三個理工科系109學年增設「普渡雙聯組」，110學年首度參採英聽。校方表示，此組錄取生先後在成大和美國普渡大學就讀，五年就能取得學士、碩士學位，重視英語溝通力，因此將英聽Ａ級設為甄選門檻。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，參採英聽與否，完全尊重各系決定。部分與英語相關或頂尖大學校系認為英聽Ａ級程度仍太淺，因此取消。

大考中心已公告110學年高中英聽考試日程，第一次考試日期為今年10月24日，第二次為12月12日。測驗成績有效期限三年，期間可重複報名，並擇最優成績作為繁星推薦、個人申請、考試分發等大學入學管道的檢定項目，或個人申請第二階段的審查資料之一。