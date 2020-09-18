清大拾穗計畫擴大招生 110學年收75名特殊專長生

清華大學設有特殊選才管道「拾穗計畫」，去年吸引超過1000名具特殊專長的學生報名創新高。校方今表示，110學年度拾穗計畫招生名額將從60名提高到75名。清大也說，明天起將在全台舉行五場拾穗計畫說明會。

清大招生策略中心主任王潔表示，清華104學年就試辦特殊選才「拾穗計畫」招生，不看學測成績，只看特殊才華及逆境向上的能量。並在107學年將拾穗計畫納為入學招生管道，至今已有247名學生透過特殊選才計畫入學，包括圍棋、西洋棋、空手道、魔術方塊、機器人競賽、音樂等不同專長學生。

王潔指出，為邀請更多具特殊才華、教育資歷、自學、逆境向上的學生進入清大，將增加25％的特殊選才招生名額，明年招生總額將達75人，占新生的3.8％。其中不分系名額提升至44名，數學系、資工系、生科系、物理系、幼教系、材料系、動機系、藝設系共計提供31個名額。

王潔表示，為讓拾穗生兼顧一般課程及專業才能進修，清華大學為拾穗生安排「二軌導師」制度，關懷學生學習狀況及生活適應情形，適時給予協助，確保每位拾穗生都能找到自己所需的資源。

清大資工系大四生李孟一透過拾穗計畫入學，他的專長是魔術方塊與領導企畫。李孟一表示，入學後他選擇了清華的實驗教育方案，因此可以自由安排必修、選修課程，就像為自己量身打造課表。

李孟一說，這幾年來他修了不少科管院與教育學院的課程，目的就是希望能將魔術方塊的專長與教育結合，推廣出去。他在大一時就自行創業，設計與魔術方塊相關的多元教學方案。

李孟一說，他會自行創業是受到同學的鼓舞，也鼓勵學弟妹與不同專長的人互相激勵，碰撞出不同的火花。他認為，對未來有明確目標並追求跨域突破的人特別適合來清大，因為清大真的能提供很多資源，讓每個學生都能走自己想走的路。