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醫學系抗癌鬥士楊承翰 發願與癌一起拉大提琴行醫救人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
抗癌鬥士楊承翰立志要與癌一起拉大提琴，行醫救人。圖／周大觀文教基金會提供
抗癌鬥士楊承翰立志要與癌一起拉大提琴，行醫救人。圖／周大觀文教基金會提供

現就讀中國醫藥大學1年級的楊承翰，6年前就讀高三時罹患惡性橫紋肌癌，他持續抗癌，接受治療，上月間癌細胞已轉移至輸尿管、橫膈膜，並迎戰30次最高劑量電療。他永不放棄，要與癌一起拉大提琴行醫救人。

承翰國中讀的是歸仁國中國樂班，主修大提琴，高中進入新豐高中，拉大提琴也是他排除讀書壓力的方法；但高三時突然左腳連日疼痛難耐，檢查出罹患惡性橫紋肌癌。

病發後除開刀，還必須接受化療和放射治療，經過1年半的治療和休養，準備迎戰學測，但病魔沒放過他，癌細胞又復發。他忍著化療的痛苦，只要一有空就K書，2017年學測考64級分，申請繁星上中國醫藥大學醫學系。

多年來他持續接受治療，與病魔對抗，但上月初癌細胞轉移至左腸骨、鎖骨等部位，雖已無法再開刀，他永不放棄，接受最高劑量電療，期盼能與癌和平共存。楊承翰表示，希望能與癌一起完成學業，未來帶著大提琴行醫救人。

中國醫藥大學 抗癌 患者

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