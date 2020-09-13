藝才班升學仍要考學測指考 高中師盼增學科時數

高中藝才班雖屬特殊教育範疇，不過學生仍要循一般升學管道上大學。新課綱下的高中藝才班專業學分數提高，排擠國文、英文等學科，高中教師憂藝才生學習學測和指考考科的時數不足，升學機會受阻。他們分析，藝才班學生升學要憑音樂、藝術等術科，也要拿出學科成績，不過術科給分落差小，多半是零點幾分之爭，反倒學科錯一題就差很多分，其實才是決勝關鍵。

師大附中教務主任陳雅萍分析，高中藝才班專業時數變多，美術班首當其衝。美術班學生的升學進路包括報考美術系、新媒體設計系等，傳統美術系多參採社會科，融入資訊科技的藝術系則會看數學科。新課綱下，美術專業學分數已排擠國文、英文等學科，僅剩的學分又要分給不同考科，學生很難學得札實。

此外，111學年大學指考考科也變動，改名為分科測驗並刪除大學藝術科系過去參採的國文、英文兩科，導致這些科系臨時說要改採歷史科來符合招生規定。高雄中學音樂班教師梁譯云說，108課綱已上路一年，考科臨時改變，第一線師生措手不及。

一名高中音樂班教師表示，藝才班社會科學分太少，歷史、地理、公民加總起來只有六學分，只有普通班的三分之一。在此學分配置下，藝才班學生若報考音樂、美術系，搞不好比普通班考生更弱勢，呼籲教育部和大學招聯會提供音樂班升學配套。

高雄中學音樂班家長邱莉倩呼籲，111學年指考仍考國文、英文，或要設立音樂系考生的配套措施。他表示音樂班是資優教育的一環，應考量資優生的性向和優勢能力，以特殊教育方案來辦理。

對此，招聯會表示，111學年起國文、英文確定不會是分科測驗科目。至於有無其他藝才班升學配套，教育部師資培育及藝術教育司對此表示，如因考招變動而影響學生權益，有可能會視情況調整高中藝才班課程規畫。