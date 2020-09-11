花中李逸寬、姚博宸入選國際奧林匹亞國手 保送台大

國立花蓮高中數理資優班3年級學生李逸寬、姚博宸參加國際奧林匹亞競賽，經過激烈競爭，獲選物理科與地球科學國手，雖受疫情影響，國際賽取消，但兩人均取得保送台大資格，並堅持心中所愛，捨棄電機等熱門科系，李逸寬將申請台大物理系，從小到處「追飛機」的姚博宸，決定選讀台大大氣科學系。

國際奧林匹亞競賽從初賽、複賽，進入選訓營、決選營再通過國手選拔賽，競爭相當激烈，脫穎而出的都是全國頂尖菁英。姚博宸和李逸寬是國小同學，在追尋國際奧林匹亞競賽的夢想之路，兩人一路相互激勵。

李逸寬從小對物理有熱情，在導師胡育豪指導下，包括做實驗、找練習題，一路過關斬將。但從去年11月初試開始，培訓時間相當長，到全國選訓會時，身心壓力已到臨界點，「想要放棄」，師長的鼓勵讓他找回初衷「我追求的是對物理的熱情，不是競賽」，有了繼續下去的動力。

奧林匹亞物理科競賽分成亞洲賽和國際賽，李逸寬入選國手後，要在立陶宛舉辦的國際賽卻因疫情影響宣布延後，他本來以為比賽到此結束，後來發現歐洲賽改成線上比賽，且開放世界各地好手參賽，他7月初到師大培訓並參賽，取得國際賽銀牌。

姚博宸對火車、飛機相當有興趣，甚至為追飛機，專程到松山、桃園、甚至香港機場。也因為對飛機著迷，他開始關注氣象資料，找天氣學、岩石學專書來讀，參加國手選訓更讓他找到一生追求的目標。指導老師侯統源笑說，第一次和博宸見面，兩人對看5分鐘，博宸一個字都說不出來，選訓過後發現博宸不一樣了，每次與外縣市同領域優秀學生交流，回來後總是興奮地拉著他講2個小時都停不了。

博宸的母親連安青爆料，兒子本來很注重睡眠，為了準備比賽，每天讀到半夜1時許才睡覺，更學會為了自己的理想和目標，分配時間全力以赴，她與李逸寬的父親李維倫，都很感謝花蓮高中栽培，更感謝兩名老師胡育豪、侯統源指導、同學一路相伴。

花蓮高中校長楊鵬耀說，今年物理科5名國手分別來自建國中學、武陵高中、師大附中與花蓮高中，地球科學科4名國手則來自建國中學、台中一中和高雄中學與花蓮高中，這是花中創校以來首度有奧林匹亞雙國手，花中學生能與其他知名高中學生並列，證明花蓮學生的潛力不輸都會名校。