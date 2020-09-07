7成高中生對新課綱感到困擾 素養題、學習歷程最卡關

新課綱上路滿周年，但民間最新問卷調查發現，逾7成的學生對於新課綱感到困擾，且近7成5的家長及學生認為製作「學習歷程檔案」需要專家協助；6成以上學生想加強認識及練習素養題型。

三貝德教育集團近日進行為期2周的問卷調查，發現有5成以上的學生理解新課綱的內容，但詢問學生新課綱是否對學習造成困擾時，有7成2的學生、7成7的家長回答「是」。

問卷進一步調查學生對於新課綱各項變革，哪一項最卡關，有7成5學生認為學習歷程檔案最需要他人協助準備，為最大宗；另有6成3的學生認為，多元表現活動需有專業人士協助規劃；6成2的學生認為，素養題型不知該如何準備。

全果家長團體聯盟副理事長李文良表示，調查結果與他實地的觀察「差不多」，新課綱雖然立意良善，有助於減少傳統填鴨式教學，但高中階段新課綱變革太大，多數學生家長仍不熟悉，難免感到不安、焦慮；甚至許多家長為確保孩子的學習歷程檔案不落人後，花大筆錢財送孩子去校外補習及營隊課程。

歷史科補教師呂捷則表示，新課綱不僅學生、家長感到憂心，連一線教書的他都感到徬徨。但他也說，新課綱素養導向教學，目的是「教會學生如何生活」，他曾遇過一位台大醫學系的新生，「上了台大，卻連哪裡買牙膏都不知道」，過去的教育訓練出不會生活的考試機器。

呂捷建議，新課綱上路，學生要多元閱讀，並善用科技學習資源為未來學涯超前部署。他也提醒，新課綱實施應留意長相差距，否則新課綱白老鼠的實驗，最終只會發現「有錢的老鼠比較厲害」，無助改善教學資源不平等的現況。

108新課綱專家張財銘則說，新課綱的學習歷程檔案在申請入學占比5成，目的是鼓勵學生從所學挖掘自身興趣，以利未來學涯及職涯發展預作準備；若學生只著重自己的學科成績，未來可能發生滿級分落榜、考高分也無法上頂尖大學的狀況。