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中華醫大新生必學CPR 擬海邊溺水情境教學添創意

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大新生分批兩天演練CPR，希望大家學會救人。圖／校方提供
中華醫大新生分批兩天演練CPR，希望大家學會救人。圖／校方提供

中華醫事科大今天新生訓練，打出新生入學「必備見面禮」CPRAED急救操作訓練，安排穿著清涼的「帥哥辣妹學長姐」演出海邊溺水急救行動劇，指導新生如何在緊急關頭救人一命，生動逼真的演練方式為新生訓練增添不少趣味。

各校陸續開學，中華醫大利用開學前今明兩天辦新生訓練。校方召集身強力壯的學長組成手推車住宿親善服務隊，為遠地來的新生推送行李入住學校宿舍，貼心服務讓家長和新生窩心。

中華醫大表示，今年入學新生有兩千5百多人，新生訓練以日間部各學制近兩千近新生為主，分5個梯次參加校方安排的入學訓練課程，包括導師班生相見歡、校務及系務簡介、認識校園參觀導覽、職涯興趣施測、防火及防震災演練等，較特別的是新生須接受入學見面禮CPR心肺復甦術和AED自動體外心臟去顫器急救操作訓練，凸顯醫事大學特色。

今天的CPR急救訓練模擬海邊戲水發生溺水意外，以演出方式教學指導，穿著清涼裝扮的學長和學姐扮演到海邊戲水的遊客，不幸發生溺水意外，經緊急施行CPR急救後，順利挽回一命。跳脫制式教學逼真的演出，讓學生在情境中加深學習印象。

行動劇後董事長鄭啟瑞、校長曾信超帶領主管與新生操作CPR和AED，檢視學習成果。新生與師長一起演練急救技巧，為大學生活首日留下難忘印象。

曾信超也利用「校長VS新生」時間向全體新生做校務簡報，說明中華醫大的校務經營發展現況、系科成就及特色。

校方安排「帥哥辣妹學長姐」演出海邊溺水急救行動劇，指導新生如何在緊急關頭救人一命。圖／校方提供
校方安排「帥哥辣妹學長姐」演出海邊溺水急救行動劇，指導新生如何在緊急關頭救人一命。圖／校方提供
中華醫大派出住宿親善服務隊為遠道新生搬送行李進宿舍。圖／校方提供
中華醫大派出住宿親善服務隊為遠道新生搬送行李進宿舍。圖／校方提供
中華醫大董事長鄭啟瑞（前右一）、校長曾信超（前左一）等師長和新生一起演練CPR。圖／校方提供
中華醫大董事長鄭啟瑞（前右一）、校長曾信超（前左一）等師長和新生一起演練CPR。圖／校方提供
中華醫大新生訓練推教CPR和AED急救，學長姐以海邊溺水急救行動劇演出帶入情境。圖／校方提供
中華醫大新生訓練推教CPR和AED急救，學長姐以海邊溺水急救行動劇演出帶入情境。圖／校方提供

CPR AED 溺水

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