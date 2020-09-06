素養題成本多高？坊間一題飆天價2萬元 至少傳統題10倍

新型學測素養題型大增，因跨領域、且結合生活情境，命題難度高，新北板橋高中歷史教師黃惠貞坦言，過去一天能出完一份段考考卷，但素養題型「一天出不到2題」。另一方面，仿間命題成本也大幅提高，素養題價碼比傳統題高出5至10倍，甚至有出版社為建立素養題庫，祭出高額命題費，明星高中教師出一題素養題給出2萬元天價。

新北市一名普通高中物理教師表示，素養題型目的是培養學生各學科的核心素養能力，以解決各種考卷上、或生活中陌生的問題。但有些教師不懂素養題的意義，考題雖取材生活情境，但實際上仍是背誦題，等於是「假素養」，這也反映出，不是每一位教師都具備「素養教學」能力。

考招變革，也導致坊間積極爭取有「出素養題能力」的高中教師，協助建立素養題庫。台北市一位明星高中自然科教師就透露，過去為坊間出傳統題型，一題約400元，但出素養題組題最高達到2萬元。

南一書局組長黃瑞玲也表示，新式學測考素養題，及選擇與非選合一的混合題，各科模擬試卷的成本大增，漲幅兩成，各科依照題數不同，每份考卷成本提高2000至4000元不等。她也評估，若區分傳統題與素養題型的價差，確實可達5至10倍。

黃瑞玲也說，新型學測命題走向跨科、跨領域，以社會科考卷來說，單科也要找史地公三科教師討論，「一組跨科試題，命題到審題，好幾天跑不掉」，主因是課本上的理論、知識，要套用生活情境來呈現，不是件容易的事；相較之下，傳統背誦題，命題教師光一個晚上就可出到5、6題。