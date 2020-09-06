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新學測來了！大考中心示範題一級棒 一線教師卻跟不上

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新學測來了／大考中心示範題一級棒 一線教師卻跟不上

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新課綱上路，111年升大學考試也全面革新。大考中心陸續公布新型學測示範卷，有大量結合生活情境的素養題型，選擇及非選合一的「混合題型」也占四成。但不少高中坦言，大考中心命題水準很高，但5成學生答題不適應，部分一線教師則「心有餘力不足」，命題挫折感大。報系資料照
新課綱上路，111年升大學考試也全面革新。大考中心陸續公布新型學測示範卷，有大量結合生活情境的素養題型，選擇及非選合一的「混合題型」也占四成。但不少高中坦言，大考中心命題水準很高，但5成學生答題不適應，部分一線教師則「心有餘力不足」，命題挫折感大。報系資料照

課綱上路，111年升大學考試也全面革新。大考中心陸續公布新型學測示範卷，有大量結合生活情境的素養題型，選擇及非選合一的「混合題型」也占四成。但不少高中坦言，大考中心命題水準很高，但5成學生答題不適應，部分一線教師則「心有餘力不足」，命題挫折感大。

新課綱滿周年，大考中心為第一屆適用新課綱的高一生升學暖身，今年1月公布新型學測各考科參考試卷；4月再舉行試辦考試，近7萬名高一生試考社會及自然科，試題有大量生活素養題，例如自然科把機場安檢門結合物理電磁感應考點，也有一題考切割整齊的肉片，表面有虹彩色光澤，融合生物及物理學科知識。

且新型學測有4成考題為選擇及非選題合一的「混合題型」，考生除了「選」答案，還要以文字解釋作答理由、表達看法。試題曝光後，不少學界教師、大學教授都拍案叫絕，直呼命題水準很高。

但大考中心調查發現，有5成考生不適應新式答題卷，因題型陌生，且題目太長、需手寫的答案太多，「考自然就像在考國文」，答題能力跟不上新型試題。

也有不少高中認為，素養題型要結合課本知識及生活情境，一來要多位教師共同備課，甚至跨科教師腦力激盪，二來命題難度高，出題時間比傳同題型至少多3至5倍，一線教師出考卷「挫折感很大」；偏鄉更因師資有限，命題更是心有餘力不足。

新北板橋高中歷史教師黃惠貞表示，新學測的方向，可改善傳統填鴨式教育。過去參考書、補習班題庫上萬題，有固定解題技巧「學生做多就會了」，但素養題型變化太大，難以猜題，學生就要有核心能力，能夠讓知識舉一反三。

但黃惠貞也說，要出素養題，老師不能單打獨鬥，出完題還要給其他老師審題，但有些偏鄉學校，社會科只有歷史、地理、公民老師各一人，共備資源不如都會學校。該校也為了提高題目品質，把3次段考改為1次，題目也從50題減至35題，求精不求量。

金門高中校長許自佑也坦言，對學校端而言，要達到大考中心命題水準，需要人力及時間，各校目前都要教師多參加研習營，提升命題能力。另外，新式學測混合題型需使用「卷卡合一」試卷，多數學校都尚未採行，學生缺乏練習機會。

全中教理事長高孟琳則說，新課綱都上路了，官方才開始為新學測趕進度，連坊間、模擬考命題公司的混合題型還在催生中，導致家長、學生人心惶惶。且新課綱，「很多事不是一位老師可獨力完成」，但官方控管員額，加劇一線教師過勞。

教育部則表示，目前已上傳大考中心試辦考試的試題、答案紙，學校可自行下載印製供學生練習。大考中心也將持續辦理不同科、不同地區的素養導向命題工作坊，進行宣導為教師增能。

學測 素養 課綱

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