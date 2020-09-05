大學個人申請為何必採學習歷程？招聯會這麼說

高中學習歷程檔案是108課綱最主要的升學配套，大學招聯會要求各校系都要參採檔案內容，占分至少達大學個人申請的二成。部分家長團體認為，學習歷程有造假或他人捉刀疑慮，有失公平性。學者也指出，我國學習歷程參考南韓規畫，但不像南韓對造假情事祭出懲處，規範較寬鬆。

有關學習歷程至少占甄試成績二成的規定，大學招聯會表示，多所大學追蹤學生入學後的表現，發現高中成績和大學成績呈正相關，而學習歷程紀錄每個學生高中三年的學習成果，適合做為參考依據。

交通大學教務處每年追蹤學生後狀況，指出近十年入學後表現最好的族群，一直是憑高中在校成績上榜的繁星生，其次是個人申請，最後才是指考。

中央大學和靜宜大學教務處則認為，新課綱新增許多選修課程，而學習歷程記載一個學生的修課紀錄，大學端能從中判斷他對特定領域是否真的有興趣。

我國學習歷程其實是參考南韓施行十多年的「學生綜合紀錄簿」，南韓要求高中生撰寫項目包括學業成績、出缺勤、得獎紀錄、社團活動，還要逐年寫下「生涯希望」，描述夢想職業和想投入的理由。

我國學習歷程開放上傳的項目有四種，按教育部公告，「基本資料」包括學生擔任班級與社團幹部等紀錄；「修課紀錄」包括修課內容、成績，以及學生找課諮老師做課程諮詢的紀錄；「學習成果」由學生每學年至多勾選六件上傳，是課程的成果、作品，要經老師認證；「多元表現」包括學生參加競賽、檢定或彈性學習成果，每學年至多勾選十件上傳。

學者比較兩國規畫差異，曾赴南韓考察的清華大學招生策略中心前主任陳榮順說，每個南韓高中生都要寫學習歷程並經老師認證，如造假，老師要負刑責；我國目前無相關罰則。

建置我國學習歷程資料庫的暨南大學教授洪政欣則說，我國不像南韓要求上傳出缺勤紀錄，但獨創「學習成果」，要求學生上傳課程學習成果報告。考試成績反映瞬間解題成果，但無法反映學習過程，此項目能補足這一塊，並落實新課綱內涵。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎說，學習歷程對家庭社經背景佳的學生比較有利，因為這些家長可引導學生完成作品，但弱勢家庭無此資源。此外，學習歷程旨在紀錄學生的課堂學習成果，但陸續傳出高中課名與實情不符的現象，讓外界認為有造假疑慮。