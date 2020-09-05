大學校系參採學習歷程增「醫牙條款」 占分下修至10％

大學招聯會規定，各校系111學年起辦理大學甄試，都要參採高中學習歷程檔案，占分至少二成。不過此舉引發醫學、牙醫系與音樂等藝術科系主管反彈，質疑學習歷程檔案不利選才，如醫科要經實體面談，才能確認有無從醫特質；音樂系要考現場演奏，才看得出實力，這些都不是檔案書面資料可呈現，盼提升面試占分。

為此，招聯會已新增「醫、牙科系條款」，兩系學習歷程占分下修為至少一成；音樂系則暫緩一年實施，111學年可完全不參採學習歷程檔案。

陽明大學牙醫系主任楊政杰表示，學習歷程剛上路，大學端不確定能收到哪些內容，系上111學年辦理甄試，學習歷程預計占一到兩成。往後若發現學習歷程可信度高，才會提高占比。

台北醫學大學副主任吳瑞裕說，醫學系舉辦大學甄試，已有一套以問題導向學習為主軸的甄試模式，且行之有年。再加上醫科是高分群角逐的科系，進到第二階段面試關卡者幾乎都是滿分生，若配分不對，易導致同分者眾。該系認為面試表現更重要，不過學習歷程預計占二成左右，不至於太低。

台灣師範大學音樂系教授楊瑞瑟表示，藝術領域已有嚴格的術科考試，循此管道才能收到有實力的音樂人才。未來術科比重被稀釋，學習歷程也許能收到常比賽、學很多不同樂器，但相較之下不專精的學生，無形中減少我國音樂人才在國際舞台發光的機會。

台北藝術大學校長兼美術系教授陳愷璜也認為，學習歷程的設計，易導致學生積極參加比賽、營隊來換取證書，但藝術的本質是創作，而非收集這些實體證明，不會是北藝大的參採重點。

按招聯會公告的111學年考招新制，各系個人申請配分規畫較現行制度嚴格，學測成績不能超過五成，學習歷程加上第二階段面試成績加總至少達五成。當中又規定學習歷程占分要高於面試，或者面試占分比減掉學習歷程後，要小於或等於10％。