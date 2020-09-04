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啟英高中仿美國職棒大聯盟　頒發激勵獎學金

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
啟英高中仿效美國職棒大聯盟，頒發激勵獎學金。圖／啟英高中提供
啟英高中仿效美國職棒大聯盟，頒發激勵獎學金。圖／啟英高中提供

為激勵學生考取第一志願，桃園市啟英高中仿效美國職棒大聯盟的激勵制度，凡學生入學時若未能獲得最高額獎學金，3年後普通科學生只要考取醫學系，或職業類科考取台灣科技大學、台北科技大學、高雄餐旅大學等校，校方就頒足當年沒領到的獎學金，今年加發的獎學金達94萬元。

啟英高中董事長吳慶堂以愛心辦學提供高額獎學金、愛心便當、貧生過年紅包名聞海內外，３年前看到部分國中會考成績中上同學，因成績排名不夠前端，無法申請到該校較高額的獎學金，難過自責無法幫家裡緩解經濟壓力而落淚，他突發奇想，仿效美國職棒大聯盟的激勵制度，鼓勵學生向學。

原只能上中壢高中的學生雲澤榮、王奷葇和劉勝弘，在激勵金制度的鼓勵下，激發鬥志成績大躍進，分別考取馬偕醫學系、北醫牙醫系和台大會計系。考取高雄餐旅大學，拿到30萬激勵金的范晴雯，和考取台灣科技大學拿到18萬激勵金的蔡雅雯都開心地表示，爸媽不用再為她們的學費和生活費擔憂。

愛心 台大 北醫

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