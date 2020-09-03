明年拚「鄉鄉有台大人」 台大擴大希望入學申請資格

台灣大學今年大學指考錄取1508個新生，來自六都的考生占85％。台大校長管中閔今天首度表示，台大除成立傅鐘獎學金拔尖，也為縮小教育資源差異，將發起國內各行政區「鄉鄉有台大人」計畫。

台大教務長丁詩同表示，目前約10個非山非市鄉鎮還沒有台大生，明年起，台大扶助弱勢的個人申請「希望組」納入非山非市學生和新移民二代，預計明年就能達到「鄉鄉有台大人」。

為增加弱勢生入台大機會，管中閔以「擴大希望」為目標，今年起在大學個人申請入學增設「希望組」釋出34個名額，招收弱勢或特殊境遇學生。丁詩同是雲林台西人，他有感城、鄉生能取得的教育機會不均，推動修改希望入學申請資格，納入國教署定義的非山非市學生和新移民二代，盼補齊台灣地圖上尚缺台大生的拼圖。

丁詩同也說，比招生更具挑戰的是弱勢生入學後的輔導，台大規畫弱勢生全照顧計畫，安排各系導師和學長姊作為支持系統成員，提供弱勢生在課業和生活兩方面的輔導，幫助他們適應台大生活。管中閔強調，此計畫不會公開標記弱勢生身分，「讓他們方方面面都像個正常人」。

丁詩同感嘆，他任教的台大動物科學技術系曾收兩名技藝表現佳的好手，但這兩個高中生擔憂台大競爭激烈，明明符合錄取資格，卻選擇國內到其他報到，希望弱勢生全照顧計畫能改善此現象。