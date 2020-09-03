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高中英聽報名9月10日截止 2項考試變革一次看

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年高中英聽測驗報名開跑，今年第一次考試日期為10月24日，報名日期從9月4日到9月10日。本報資料照片
110學年高中英聽測驗報名開跑，今年第一次考試日期為10月24日，報名日期從9月4日到9月10日。本報資料照片

110學年高中英聽測驗報名開跑，大考中心表示，每年英聽共考兩次，今年第一次考試日期為10月24日，報名日期從9月4日到9月10日。第二次考試日期為12月12日。因應新冠肺炎疫情，大考中心之後會在官方網站上公告相關的考場防疫措施。

至於報名方式，大考中心指出，在學的高中三年級學生一律由學校辦理集體報名，其他具備報名資格的考生，可委託經政府立案且獲大考中心報名代碼的補習班報名，或透過網路個別報名。若沒在期限內辦理報名、繳交照片和費用，視同未完成報名，且逾期不受理補報名。

本次考試有兩項變革，大考中心說，第一是增列「身心障礙證明」正本為應試有效證件。身障者應考可申請延長考試時間，考試過程中，如有超出原訂延長時間需求者，可提供相關證明文件。身障者要提供診斷證明，今年起開立診斷證明的醫院類別新增地區醫院。

第二項變革是調整MP3撥音環境下的部分違規罰則。大考中心指出，英聽測驗已全面採用MP3播放器並由個別試場播音，今年據此調整部分罰則。

110學年第一次考試日為10月24日，大考中心表示，當天試場全面提供冷氣服務，以攝氏26到28度為原則。如因身心因素無法吹冷氣，報名時須加註此情況，以利安排試務。

大考中心也說，響應無紙化政策，考試不再寄發考試通知，考生可於應考資訊查詢系統開放日起，到官網查詢或列印，或以電話語音查詢。報名時如有提供行動電話，大考中心也將以簡訊寄送查詢連結給考生。

有關英聽測驗成績的用途，大考中心指出，英聽成績有效期限三年，期間可重複報名，並擇最優成績作為繁星推薦、個人申請、考試分法等大學入學管道的檢定項目，或個人申請第二階段的審查資料之一。

英聽 身障者

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