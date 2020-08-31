快訊

AIT電報解密：六項保證 始終是對台對中政策根本要素

評／任期最長首相終須一別 安倍晉三施政總體檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深耕閱讀寫作 宜蘭中道中學亮出傲人成績

聯合報 / 教育事業部
宜蘭中道中學深耕閱讀寫作，今年升學成績亮眼。 圖╱宜蘭中道中學提供
宜蘭中道中學深耕閱讀寫作，今年升學成績亮眼。 圖╱宜蘭中道中學提供

宜蘭縣中道中學今年學測高分群人數比例不僅宜蘭最高，繁星錄取率達九成，台大及醫學系錄取人數更是歷屆新高，國中部連7年刷新會考5A++紀錄，校長李偉敬表示，豐碩的升學成果證明教學符合學生需求，未來將更深耕閱讀與寫作，為學生累積更多競爭實力。

李偉敬指出，中道中學今年擠入學測高分群（四科60級分或五科70級分以上）的比例是宜蘭最高，其中，陳語如、游宗翰不僅獲得社會組與自然組滿（60）級分，也都透過繁星推薦錄取台大會計系與北醫醫學系；另一位黎昀勳學測也以五科73級分個人申請錄取中山醫醫學系。

中道中學國中部的會考成績今年也很亮眼，徐麗暘、吳沛瑾、高廷宇等三人的5A++，達成中道「連續7年5A++」紀錄。

108課綱實施後，素養導向己成各校教學重點，中道中學對此早已「超前部署」，除了活用彈性教學，每月有一次校外體驗，拓展多元學習及人文素養，全面引進聯合報作文教室專業師資，讓學生學習如何完整表達所見、所思。

李偉敬強調，中道堅持實踐「深耕雙語教育、深化閱讀教育、落實生活教育」三大策略，讓學生具備面對未來各種挑戰的實力。

宜蘭中道中學注重閱讀寫作，取得傲人成績。圖╱宜蘭中道中學提供
宜蘭中道中學注重閱讀寫作，取得傲人成績。圖╱宜蘭中道中學提供
宜蘭中道中學升學成績亮眼。圖╱宜蘭中道中學提供
宜蘭中道中學升學成績亮眼。圖╱宜蘭中道中學提供

學測 台大 繁星

相關新聞

深耕閱讀寫作 宜蘭中道中學亮出傲人成績

宜蘭縣中道中學今年學測高分群人數比例不僅宜蘭最高，繁星錄取率達九成，台大及醫學系錄取人數更是歷屆新高，國中部連7年刷新會...

111年想錄取台大 加深加廣要修滿、學習歷程不宜多

108課綱起高中生要建置學習歷程檔案，是將來大學個人申請的審查關卡之一。台大、清大招生主管昨天受邀出席台北市高中學生家長...

111學年指考刪數乙 商管學群參採科目分歧

111學年大學指考改為分科測驗，刪除國文、英文、數乙，但全國近400系目前只採這三科，以商管學群為多。大學主管表示，改制後面臨無合適考科可採的困境，據了解，商管科系擬加採公民，也有科系打算採計數甲。台北市高中學生家長聯合會昨天舉辦升學輔導講座，教師代表詢問數乙有沒有重新納為考科的可能，出席講座的大考中心主任周兆民沒有回答。

110年學測試辦考試再擴大 10萬考生參與每生可選2科

111學年起，大學升學考試改採卷卡合一等新制。大考中心今年已舉辦首次新型學測試辦考試，中心主任周兆民表示，110學年的試...

為加分…學習歷程檔案變「軍火展示」

成功大學資工系教授蘇文鈺表示，新課綱上路後，強調國、高中階段的自我探索，「但是通常會歪掉」，學習歷程檔案會變成「軍火展示...

休學兩年他克服病魔 重拾書本考取高師大物理系

屏東高中今年畢業生王宥豪克服病魔，高中休學兩年，他重拾書本，指考拚上高師大物理系，把握珍惜念書時光。他在國中畢業前幾天，...

111指考社會混合題近5成 考搜索票、空汙地圖結合生活

111學年指考改為分科測驗，大考中心近日公告首份社會科分科測驗參考題本，各科新增雜揉選擇與非選題的混合題型，占分近五成。...

重考生占比創11年新高 招聯會：少子化促學生再拚一年

今年學測、指考重考生占比都創11年新高，國教行動聯盟今舉行大學入學制度檢討與建議座談會。國教盟指，學測題目鑑別度低、個人...

111年指考刪3主科 藝術系擬加採歷史、商管採公民

111學年大學指考改為分科測驗，刪除國文、英文、數乙，但全國約300系往年只採這三科，以藝術和商管學群為多。家長憂音樂、...

後年起指考原100分改45級分 醫科考生憂災難

一一一學年起指考計分從每科一百分改為四十五級分，補教換算近兩年指考分數，物理、化學等科四十五級分人數逾四百人，相當於近年...

想當女太空人 她放棄台大圓夢上中大太空系

中央大學今年增設太空科學與工程學系，109學年收滿30人，當中還有一名新生為圓女太空人夢想，放棄台灣大學學籍重考此系。這...

111年指考改45級分制 醫科恐爆同分潮篩不出人

111學年起指考計分從每科100分改為45級分，補教換算近兩年指考分數，物理、化學等科45級分人數逾400人，相當於近年...

熱門新聞

開學了！全國最大國小校門現人潮 堪比跨年

港生回台等開學 住飯店隔離14天：無聊到瘋狂寫論文

中小學今開學 入校要量體溫、不硬性規定戴口罩

新生跌破10人…北市忠義國小轉型實小 平等國小盤算跟進

雖只有1位新生 台東大溪國小迎新不馬虎校長扮黑豹

開學日類出國！校長主任扮機長空姐 帶領新生夢想起飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。