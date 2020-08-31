深耕閱讀寫作 宜蘭中道中學亮出傲人成績

宜蘭縣中道中學今年學測高分群人數比例不僅宜蘭最高，繁星錄取率達九成，台大及醫學系錄取人數更是歷屆新高，國中部連7年刷新會考5A++紀錄，校長李偉敬表示，豐碩的升學成果證明教學符合學生需求，未來將更深耕閱讀與寫作，為學生累積更多競爭實力。

李偉敬指出，中道中學今年擠入學測高分群（四科60級分或五科70級分以上）的比例是宜蘭最高，其中，陳語如、游宗翰不僅獲得社會組與自然組滿（60）級分，也都透過繁星推薦錄取台大會計系與北醫醫學系；另一位黎昀勳學測也以五科73級分個人申請錄取中山醫醫學系。

中道中學國中部的會考成績今年也很亮眼，徐麗暘、吳沛瑾、高廷宇等三人的5A++，達成中道「連續7年5A++」紀錄。

108課綱實施後，素養導向己成各校教學重點，中道中學對此早已「超前部署」，除了活用彈性教學，每月有一次校外體驗，拓展多元學習及人文素養，全面引進聯合報作文教室專業師資，讓學生學習如何完整表達所見、所思。