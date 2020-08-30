111學年指考刪數乙 商管學群參採科目分歧

111學年大學指考改為分科測驗，刪除國文、英文、數乙，但全國近400系目前只採這三科，以商管學群為多。大學主管表示，改制後面臨無合適考科可採的困境，據了解，商管科系擬加採公民，也有科系打算採計數甲。台北市高中學生家長聯合會昨天舉辦升學輔導講座，教師代表詢問數乙有沒有重新納為考科的可能，出席講座的大考中心主任周兆民沒有回答。

元智大學教務長、管理學院教授曾芳美說，管院的財金、資管系尤其重視數學與邏輯，往年都採國文、英文、數乙三科，指考改制後失去合適的對應科目。

中央大學數學系副教授單維彰指出，數乙是專為商管與社會科學學群的專業學習做準備，會教到經濟模型與推論統計所需的基本微積分，應有資格成為納考的關鍵學科之一，盼招聯會重新檢視。他也推估，分科測驗若不考數乙，商管科系在至少採一科規範下，可能會採最相關的公民科。

中山大學財務管理學系副教授唐俊華指出，部分高中自然組學生確實選讀財務科系，改制後，若他們個人申請成績不理想，分科測驗又沒有數乙，將減少他們進入商管財經科系的機會。

傳出也有商管科系考慮改採數甲，唐俊華分析，這將影響高中選讀商管財經班群的學生，因為該班群高三不會安排數甲課程，學生更難在7月的數甲考試中拿到好成績，影響入學機會。