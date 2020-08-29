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110年學測試辦考試再擴大 10萬考生參與每生可選2科

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大考中心110學年舉辦的試辦考試將擴大，考科包括學測六科，每生可選兩科。預計可參加的考生共10萬名，每科3.5萬人，且免報名費。本報資料照片
大考中心110學年舉辦的試辦考試將擴大，考科包括學測六科，每生可選兩科。預計可參加的考生共10萬名，每科3.5萬人，且免報名費。本報資料照片

111學年起，大學升學考試改採卷卡合一等新制。大考中心今年已舉辦首次新型學測試辦考試，中心主任周兆民表示，110學年的試辦考試將擴大，考科包括學測六科，每生可選兩科。預計可參加的考生共10萬名，每科3.5萬人，且免報名費。考試範圍是各科的部定必修課程。

周兆民今天出席台北市高中學生家長聯合會舉辦的升學輔導講座，他表示，試辦考試的目的是模擬正式試務流程，110學年的學測試辦考試原定明年9月舉行，但若明年指考沒舉辦補考，可能提前到7、8月舉行。

大考中心說，今年試辦考試共226所高中職表達參與意願，最後有6萬7889名高一學生參與，其中包括64名使用特殊試題及特殊作答的學生。參加社會科考試的學生數為6萬3270人，自然科則有6萬2634人。

作答上採用新式的A3雙面答題卷，正面左上方為考生應試條碼與簽名區，左下方為第一部分的答題區，供考生針對純選擇題的作答畫記，設計上接近原本的「答案卡」。

正面右半及背面全頁是配合第二部分混合題組或非選擇題所設計的作答區，選擇題的畫記設計同第一部分，非選擇題的作答區設計則依題目要求而有不同面貌。

周兆民說，今年試辦後發現A3答案卷太大，部分考生的桌面無法整張平放，未來會將答案卷對摺一半，以利作答。

111年升大學考科有變動，學測數學考科分為數學A、數學B兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作，總共七科。原本每年7月展開的大學指考將改為分科測驗，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙，包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。

學測 指考

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