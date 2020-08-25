為加分…學習歷程檔案變「軍火展示」

成功大學資工系教授蘇文鈺表示，新課綱上路後，強調國、高中階段的自我探索，「但是通常會歪掉」，學習歷程檔案會變成「軍火展示」，「補習出厲害的檔案與成果」。他說，鍛鍊體能、認識環境文化、能親自動手做的營隊都可以選；寒暑假活動，重要的是體驗。

「為了學習歷程檔案的『加分』去參加營隊，是沒有幫助的。」協同高中輔導主任黃仕親認為，沒有任何人可保證參加什麼營隊會不會加分，重要的是，是否可幫助學生自我探索？如果有，那就將這段自我探索的歷程寫下來，並將行動化成文字呈現在學習歷程檔案中。

清大教務長焦傳金說，大學端比較重視的是校內的活動，或當地社區的活動，「是否有參與營隊，絕對不會影響個人申請的審查。」營隊都需要繳費，對弱勢家庭的學生來說非常不公平。對於真正想參加營隊探索自我興趣的人，他建議要參加與自己未來想就讀學系相關的營隊，這樣才會顯現自己對這個領域的興趣。

台大教務長丁詩同表示，弱勢家庭的孩子也可藉由志願參與活動，呈現有興趣的面向，成為學習歷程檔案。台大未來三年會逐漸擴大弱勢生營隊招生，希望能夠增加到去年的三倍。

基隆市八斗高中校長黃致誠表示，參加有興趣的營隊，增加探索和學習經驗，「如果被迫去參加營隊，反而是在浪費時間，動機低落也不會有什麼好的成果。」學習歷程檔案的價值和參加營隊的數量沒有直接相關。

大學招聯會說，學生不用為學習歷程勉強自己當幹部或志工，其實約三分之一大學校系看重社團活動經驗，學生不妨在高中階段多參與有興趣的社團。學習歷程檔案不是「軍備競賽」，課程學習成果、多元表現等項目並不是多多益善，不用每項都做好做滿，在質不在量。