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休學兩年他克服病魔 重拾書本考取高師大物理系

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高中今年畢業生王宥豪（右）克服病魔，高中休學兩年，他重拾書本，指考拚上高師大物理系，把握珍惜念書時光，屏東高中校長陳國祥（左）對宥豪求學精神感佩。記者劉星君／攝影
屏東高中今年畢業生王宥豪（右）克服病魔，高中休學兩年，他重拾書本，指考拚上高師大物理系，把握珍惜念書時光，屏東高中校長陳國祥（左）對宥豪求學精神感佩。記者劉星君／攝影

屏東高中今年畢業生王宥豪克服病魔，高中休學兩年，他重拾書本，指考拚上高師大物理系，把握珍惜念書時光。他在國中畢業前幾天，發現頸部有硬塊，就醫檢查發現罹患淋巴癌二期，歷經化療、幹細胞移植，戰勝病魔，感謝媽媽、弟弟的一路陪伴加油打氣。

21歲王宥豪歷經大病一場，更把握珍惜讀書時光，他在國中畢業前幾周，發現頸部有硬塊，就醫檢查發現罹患淋巴癌第二期，展開對抗癌症之路，歷經化療、自體幹細胞移植、異體幹細胞移植，期間休學2年。

王宥豪說，開始發現罹患癌症，很沮喪，治療過中，化療失敗又復發，自體幹細胞移植也失敗，最後異體幹細胞移植，與弟弟配對成功，終於逐漸康復，他也告訴自己，「家人們為我付出很多，如果我就這樣放棄，很自私」，感謝家人一路相伴支持，現在定期追蹤回診。

休學兩年後，完成高中生涯，王宥豪說，把握讀書時光，念書真的很棒，原本他想念理工相關科系，夢想當工程師，後來在學科中，他最喜歡物理，因為物理跟生活息息相關，指考錄取高師大物理系。

屏東高中校長陳國祥說，宥豪克服病魔，努力求學的精神，讓人感佩。

屏東

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