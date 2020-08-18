111指考社會混合題近5成 考搜索票、空汙地圖結合生活
111學年指考改為分科測驗，大考中心近日公告首份社會科分科測驗參考題本，各科新增雜揉選擇與非選題的混合題型，占分近五成。高中社會科教師表示，這份考題難度略高於現制，未來不只國文科要寫作，社會科也要考生動筆申論想法。此題本也凸顯108課綱強調的探究實作精神，考題高度結合社會議題和生活情境，比如公民科要考生判讀搜索票資訊。
大考中心14日公告首份分科測驗社會科參考試題，各科滿分100分，混合題占38到46分不等。公民與社會科納入法院核發的搜索票，請學生圈出有誤之處並寫出更正內容；歷史科混合題近似大學申論題，要考生區分和評析不同史料並寫下看法；地理科結合地圖和環境議題，要考生看圖判斷台中市處理空汙作為是否合理。
華江高中地理教師張庭堃表示，判斷空汙的混合題是全卷最難的一題，考生要寫出處理措施適切與否，相當不易。混合題要求考生撰寫摘要、做因果分析，都是過去大考極少出現的現象，提升考試難度。
張庭堃說，綜觀全卷，圖表繪製將是大考重點，教師應多加強學生繪圖力，另也要發揮新課綱探究實作精神，引導學生到常入題的政府資料庫，如經濟地理圖資中心、土石流防災資訊網找地圖實作，助考生更快了解考題脈絡。
文華高中公民教師李佳浤表示，公民科混合題型將選擇題與手寫題混合呈現，且題目文長大幅提升，學生除須判讀議題，更要練習在有限的字數限制下精簡描述答案，學生必須多練習閱讀與書寫能力。
舉例來說，公民參考試卷第35到40題談到新冠肺炎從中國大陸武漢傳出，讓華人飽受歧視。題幹引述外界評論，描述中國大陸斷然封城、限制人民行動，凸顯該國國家組織體制設計的特性，並說中國大陸隱瞞真實訊息，暴露該政治體制的弱點。此混合題組要考生選出中國大陸政府體制的弱點為何，另要考生用30字描述題幹中「疫情帶來歧視」的對應內容。
李佳浤說，此題本增加許多結合真實情境的實例題，比如國內立委選舉、新冠肺炎、搜索票等，整體靈活度且應用性明顯提升，呼籲學生準備公民的同時，一定要更關心時事，並將公民知識與時事結合。
歷史科參考試題也比以往貼近生活，員林高中歷史教師王偲宇表示，此題本命題方向兼含基本學科知識和處理史料等技能方法，且貼近現實或學術探究情境中的歷史議題。
王偲宇分析，歷史科混合題型有創意，雜揉選擇與非選題，讓評量層次更完整，考生無法再憑選擇題的作答技巧拿分，而要並用統整、歸納、分析、說明、表達能力。但他也說，新制指考施測的前兩年，沒有足夠的混合題可參考，師生都要克服困難適應新題型。
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