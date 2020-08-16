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滿分考卷無助升學 高一生用黏土重現陶淵明「桃花源」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
林口高中國文科期末作業供學生2擇1，可選擇「書面報告」如一篇3000字小說、報導文學、小論文等，或是「創意延伸實作作品」，同樣一篇陶淵明的「桃花源記」，有志向為設計科系的學生自購電腦繪圖軟體，畫出自己心目中的桃花源；也有學生用黏土或木工打造模型，重現古文中的桃花源。圖／林口高中提供
林口高中國文科期末作業供學生2擇1，可選擇「書面報告」如一篇3000字小說、報導文學、小論文等，或是「創意延伸實作作品」，同樣一篇陶淵明的「桃花源記」，有志向為設計科系的學生自購電腦繪圖軟體，畫出自己心目中的桃花源；也有學生用黏土或木工打造模型，重現古文中的桃花源。圖／林口高中提供

課綱上路周年，首屆高一生陸續上傳完一〇八學年度學習歷程檔案。有高中觀察，部份學生不熟悉「課程學習成果」目的，只上傳一張「考得很好的考卷」令人啼笑皆非，但也有考科教師使出渾身解數，例如國文科教師從古文教材研發創意課後作業，有學生用黏土模型重現陶淵明的「桃花源記」；也有地理科教師運用GIS技術結合時事製作「口罩地圖」。

林口高中教務主任蘇秀玉表示分析，考科以升學考為目標，傳統上，教師難免以出考卷、學習單作為評量。但為落實新課綱，該校去年起要求各科教師，除了繳「課程進度表」之外，還要說明學生期末的課程成果，刺激教師改良教材教法。

例如該校國文科，期末作業供學生二擇一，可選擇「書面報告」如一篇三千字小說、報導文學、小論文等，或是「創意延伸實作作品」，同樣一篇陶淵明的「桃花源記」，有志向為設計科系的學生自購電腦繪圖軟體，畫出自己心目中的桃花源；也有學生用黏土或木工打造模型，重現古文中的桃花源。英文科期末作業則要求學生挑選童書，進行翻譯、再製成有聲書，給幼兒園孩子試讀。

海山高中教務主任曾碩彥則觀察，考科教師若能研發獨特的評量模式，也有助於提高課程學習成果上傳率，且往往「教師愈積極、上傳率愈高」，只要老師願意改變、用心備課，學生也會付出相應的努力。

曾碩彥也舉例，該校地理科的課程學習成果上傳率不輸多元選修課，教師運用學測及指考地理科都必考的GIS觀念（地理資訊系統），搭配「StoryMap」技術，讓學生製作大台北地區的城市導覽；也結合新冠肺炎時事，繪製出「口罩地圖」。

林口高中國文科期末作業供學生2擇1，可選擇「書面報告」如一篇3000字小說、報導文學、小論文等，或是「創意延伸實作作品」，同樣一篇陶淵明的「桃花源記」，有志向為設計科系的學生自購電腦繪圖軟體，畫出自己心目中的桃花源；也有學生用黏土或木工打造模型，重現古文中的桃花源。圖／林口高中提供
林口高中國文科期末作業供學生2擇1，可選擇「書面報告」如一篇3000字小說、報導文學、小論文等，或是「創意延伸實作作品」，同樣一篇陶淵明的「桃花源記」，有志向為設計科系的學生自購電腦繪圖軟體，畫出自己心目中的桃花源；也有學生用黏土或木工打造模型，重現古文中的桃花源。圖／林口高中提供

口罩 課綱

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