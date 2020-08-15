快訊

變心了？股市不再獨鍾川普 轉盼民主黨11月贏者全拿

高雄市長補選出現最貴照片 這張照片至少50萬

重考生占比創11年新高 招聯會：少子化促學生再拚一年

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年學測、指考重考生占比都創11年新高，國教盟舉行大學入學制度檢討與建議座談會討論升學問題。圖／取自國教行動聯盟
今年學測、指考重考生占比都創11年新高，國教盟舉行大學入學制度檢討與建議座談會討論升學問題。圖／取自國教行動聯盟

今年學測指考重考生占比都創11年新高，國教行動聯盟今舉行大學入學制度檢討與建議座談會。國教盟指，學測題目鑑別度低、個人申請只能填六個志願等因素都導致重考人數增。大學招聯會則說，重考生增加與少子化趨勢有關，招生名額不變導致錄取率增加，吸引學生重考來尋求更好的升學機會。

國教盟副理事長陳國祚表示，近年個人申請名額增加，指考名額減少，理當降低考生進大學後的休退學率，但目前休退率仍高。今年學測非應屆考生約占13％、指考非應屆考生約占27％創新高，反映越來越多學生對所讀科系不滿意，驗證當前升學不能促適性發展且失能。

因應111學年起的新型考試，國教盟表示，學測每科採15級分鑑別度都不足，建議學測改為30級分。陳國祚計算，今年個人申請各系實際的篩選倍率達3.447，也就是一系擬收10人，篩選34.47人進入第二階段甄試，比去年的倍率3.431還嚴重，須調整考試計分來增加鑑別度，避免超篩。

陳國祚也說，111學年起指考改為分科測驗，每科改採45級分也將出現同分潮，呼籲指考維持目前的百分制。他推算，一系選採三至五科，同分人數分別高達580人、400人和250人。

招生管道部分，家長團體認為個人申請只能填六個志願實在太少，台大電資學院院長張耀文說，學生只能填六個志願，為求安全錄取和理想選擇，大多填一到兩個夢幻志願、一到兩個保底志願，以及一到兩個和實力相符的志願，第二階段甄選又常衝堂，最後只剩一到兩個志願可選。

招聯會表示，111大學考招新制，經各大學會員大會以57比1票表決通過。針對家長團體主張兩次考試先考完再招生，招聯會說，若兩次考試同時分發，等於讓多數學生被迫參加分科測驗，反而是讓「贏者全拿」的噩夢復辟。

招聯會說，先考後招將學生投入所有時間準備考試，破壞申請制度大學多元選才功能，也違反適性、多元的教育本質，形同回到聯考時代，純粹用分數引導學生選填志願。這與108課綱盼學生按個人多元能力適性發展的精神背道而馳。

指考 學測 升學

延伸閱讀

111年指考刪3主科 藝術系擬加採歷史、商管採公民

國教盟批重考比率增高 招聯會：主因是少子化

國泰3對3／存大學生活費 高苑打工完北上拿3萬獎金

量化標準審核延退 難留住最不該退休的大學教師

相關新聞

111年指考刪3主科 藝術系擬加採歷史、商管採公民

111學年大學指考改為分科測驗，刪除國文、英文、數乙，但全國約300系往年只採這三科，以藝術和商管學群為多。家長憂音樂、...

重考生占比創11年新高 招聯會：少子化促學生再拚一年

今年學測、指考重考生占比都創11年新高，國教行動聯盟今舉行大學入學制度檢討與建議座談會。國教盟指，學測題目鑑別度低、個人...

後年起指考原100分改45級分 醫科考生憂災難

一一一學年起指考計分從每科一百分改為四十五級分，補教換算近兩年指考分數，物理、化學等科四十五級分人數逾四百人，相當於近年...

想當女太空人 她放棄台大圓夢上中大太空系

中央大學今年增設太空科學與工程學系，109學年收滿30人，當中還有一名新生為圓女太空人夢想，放棄台灣大學學籍重考此系。這...

111年指考改45級分制 醫科恐爆同分潮篩不出人

111學年起指考計分從每科100分改為45級分，補教換算近兩年指考分數，物理、化學等科45級分人數逾400人，相當於近年...

高職直升國立大學！海洋人才一貫班擬採單獨招生

海洋大學今年併下基隆海事為海洋大學附屬中學，兩校推出由海大附中一路升上海大的「海洋人才一貫班」，109學年起開始招生，每...

英數全猜B上科大 低分群批統測制度

去年開始，大學學測最多參採四科，不必五科都考。反觀技職取才的四技二專統測五科都要考，今年統測國、英、數三科共同科目不及格...

四技二專31校缺額率逾5成 只考了1科16分可上私立科大

今年四技二專聯合登記分發已放榜，技專招聯會統計顯示，今年有五十七校有缺額，且總數達一萬一五三八個，缺額率約三分之一。三三...

影／小房間奮鬥史！跳級生考台大醫談高中「2年」遺憾

大學指考今天放榜，「最年輕」考生出現在台北市私立東山高中，2003年出生的侯靖宣，高一暑假決定跳級考，高中生涯少別人一年...

單親媽身兼三職還債 兒子幫賣菜考上清大當志工

彰化家扶中心家扶兒林建宏今年考上清華大學工程與系統科學系，林建宏的媽媽林滿麗單親扶養他們三兄弟，林建宏從小就到市場幫媽媽...

技專招生納APCS 最快110學年上路

技專校院可透過個人申請管道招收高中生，技專校院招生策略委員會昨天指出，最近決議開放此入學管道參採大學程式設計先修檢測（Ａ...

英聽、學測、指考 不再寄考試通知

大考中心昨天發售一一○學年度考試簡章，公布高中英聽測驗、學科能力測驗、指定科目考試的相關訊息。三項考試為響應環保，未來將...

熱門新聞

「跳級台大醫」網友仇富？ 台大女曝家境後段：努力縮小差距

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年改後大學教師想拚到70歲 清大延退門檻趨嚴

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

量化標準審核延退 難留住最不該退休的大學教師

準考試院長憂台大 黃榮村：管案裂痕未撫平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。