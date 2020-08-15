重考生占比創11年新高 招聯會：少子化促學生再拚一年

今年學測、指考重考生占比都創11年新高，國教行動聯盟今舉行大學入學制度檢討與建議座談會。國教盟指，學測題目鑑別度低、個人申請只能填六個志願等因素都導致重考人數增。大學招聯會則說，重考生增加與少子化趨勢有關，招生名額不變導致錄取率增加，吸引學生重考來尋求更好的升學機會。

國教盟副理事長陳國祚表示，近年個人申請名額增加，指考名額減少，理當降低考生進大學後的休退學率，但目前休退率仍高。今年學測非應屆考生約占13％、指考非應屆考生約占27％創新高，反映越來越多學生對所讀科系不滿意，驗證當前升學不能促適性發展且失能。

因應111學年起的新型考試，國教盟表示，學測每科採15級分鑑別度都不足，建議學測改為30級分。陳國祚計算，今年個人申請各系實際的篩選倍率達3.447，也就是一系擬收10人，篩選34.47人進入第二階段甄試，比去年的倍率3.431還嚴重，須調整考試計分來增加鑑別度，避免超篩。

陳國祚也說，111學年起指考改為分科測驗，每科改採45級分也將出現同分潮，呼籲指考維持目前的百分制。他推算，一系選採三至五科，同分人數分別高達580人、400人和250人。

招生管道部分，家長團體認為個人申請只能填六個志願實在太少，台大電資學院院長張耀文說，學生只能填六個志願，為求安全錄取和理想選擇，大多填一到兩個夢幻志願、一到兩個保底志願，以及一到兩個和實力相符的志願，第二階段甄選又常衝堂，最後只剩一到兩個志願可選。

招聯會表示，111大學考招新制，經各大學會員大會以57比1票表決通過。針對家長團體主張兩次考試先考完再招生，招聯會說，若兩次考試同時分發，等於讓多數學生被迫參加分科測驗，反而是讓「贏者全拿」的噩夢復辟。

招聯會說，先考後招將學生投入所有時間準備考試，破壞申請制度大學多元選才功能，也違反適性、多元的教育本質，形同回到聯考時代，純粹用分數引導學生選填志願。這與108課綱盼學生按個人多元能力適性發展的精神背道而馳。