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111年指考刪3主科 藝術系擬加採歷史、商管採公民

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年大學指考改為分科測驗，音樂系擬加採歷史科來因應。圖為武陵高中音樂班。本報資料照片
111學年大學指考改為分科測驗，音樂系擬加採歷史科來因應。圖為武陵高中音樂班。本報資料照片

111學年大學指考改為分科測驗，刪除國文、英文、數乙，但全國近400系目前只採這三科，以藝術和商管學群為多。家長憂音樂、美術等藝術學系無考科可採，若因此停收指考生，將衝擊科班生升學權益。大學主管表示，改制後確實面臨無合適考科可採的情形，藝術學群擬加採歷史，商管科系擬加採公民來因應。

111學年分科測驗科目只剩數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科，各系若要收指考生，可採計學測成績至多四科，及分科測驗成績至少一科。按大考中心規畫，分科測驗不考國文、英文，是因學測範圍已是高中所教內容，無須再考一次。刪除數乙則是為減少考科來減輕學生升學負擔。

許多音樂、美術系過往都參採國文、英文和術科，改制後這三科都非分科測驗科目，要收指考生，至少要加採一科。高雄市家長協會理事、雄中音樂班家長代表邱莉倩表示，學測後的音樂系個人申請有樂器限制，學生主修樂器若與目標學校招生需求不同，只能拚指考。若指考又不考音樂系採計的國文、英文，將衝擊音樂系學生升學機會。

邱莉倩呼籲111學年指考仍考國文、英文，或要設立音樂系考生的配套措施。他表示音樂班是資優教育的一環，應考量資優生的性向和優勢能力，以特殊教育方案來辦理。

設有音樂和美術系的文化大學教務長方元沂說，文大音樂系分A、B兩組，按今年指考簡章，A組主要術科生，B組收沒考過術科的學生。指考改制後擬合併A、B組來符合考試分發規定。家長表示，這代表科班生要多準備歷史一科，背離教育部「減輕考科壓力」的方向。

商管學系未來也將面臨無考科可採的困境，元智大學教務長、管理學院教授曾芳美說，管院的財金、資管系尤其重視數學與邏輯，往年都採國文、英文、數乙三科，指考改制後失去合適的對應科目。據了解，多數商管學系擬加採公民，但未到提交資料時間，各系仍在討論採計科目。

方元沂分析，縮減考科是指考趨勢，各系招生重心將持續從指考挪往個人申請管道。教育部也要求各大學要執行招生專業化計畫，按需求設計甄試尺規。

指考 升學 學測

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