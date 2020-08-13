111年指考改45級分制 醫科恐爆同分潮篩不出人

111學年起指考計分從每科100分改為45級分，補教換算近兩年指考分數，物理、化學等科45級分人數逾400人，相當於近年全國醫學和牙醫系的指考名額總額。家長表示，醫科生總量受政府控管，考生若同分也無法超額錄取「將成災難」，呼籲以原始分數做為第二道篩選門檻。大考中心則說，目前仍規畫改採45級分制。

醫學和牙醫兩系向來是高分群必爭之地，補教以去年指考成績推算111學年改採45級分制的情形，生物滿級分達569人、化學465人、物理403人，而全國醫學和牙醫系的指考名額也只有400多名。指考是每年最後一道大學選才關卡，全以分數定勝負，不另設面試關卡，教師憂新制將導致醫科同分者眾。

醫科還受衛福部控管，每年限收1300名新生，若遇同分也無法超額錄取。陽明大學醫學院長陳震寰表示「這確實是個重要的問題」，不過校內尚未討論此事。

家長團體國教行動聯盟前理事長王立昇表示，指考差兩分就差一系，若從100分改為45級分恐不夠用，建議以原始分數做為第二道篩選關卡。大考中心主任周兆民說，目前仍規畫採45級分制，此新制經過多次演算，鑑別度已足。但大考中心會持續關注歷年考試成績分布，不排除再做調整。

周兆民表示，比起計分方式，大考中心更注重提升試題鑑別度，換句話說可能會增加各科難題數，但許多第一線老師不支持提升難度。北一女中教務主任吳銘祥表示，教師配合108課綱實行素養教學，同樣內容得花更多時間教。以他任教的數學科為例，過去老師常請學生直接被公式，現在則著重帶領學生了解公式背後的原理。

他也說，108課綱高中新增多元選修等科目，壓縮國英數等主科授課節數，考題再難下去，只會讓更多學生往補習班跑，或要回家做更多練習題，恐背離新課綱精神。

比較新、舊課綱，新課綱高中三年的國文科少四學分，英文科少六學分，社會各科三年各少兩學分、自然各科三年學分一樣，但有三分之一的課堂要改成探究實作。