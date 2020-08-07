影／小房間奮鬥史！跳級生考台大醫談高中「2年」遺憾

大學指考今天放榜，「最年輕」考生出現在台北市私立東山高中，2003年出生的侯靖宣，高一暑假決定跳級考，高中生涯少別人一年，越到考前越拚命，今年6月畢業前都獨自在輔導室晤談間讀書，一張圓桌四張座椅與自己，最後衝刺的幾個月，對他來說是段孤獨的過程，不過他也和同學相約，畢業紀念冊要留他一份，畢業典禮也要回來參加。

侯靖宣國三也讀東山，國三那年就先修高一課程，但他也有考國中會考，起初有起心動念想轉換視野去讀建國中學，後來仍選擇留下。他說，讀書是一段過程，決定先專心念書取得大學門票後，再去外頭闖一闖。

升上高中後，因為是醫科班，課程都超前部署，侯靖宣成績也都名列前茅，去年暑假決定跳考，今年學測也拿下59級分，但第一志願是台大醫科慘落馬，調整備戰腳步後，今年指考交出466.5分的成績單，是全國前三高，成功錄取台大醫學系。

侯靖宣通過跳級考後，平常仍在高二班上課，但因為是醫科班，學校有個別安排高三課程，一天讀書時間約5、6小時，不過班上仍持續上課，他需要空間準備大考，學校替他準備了輔導室晤談間，一張圓桌四張會客椅，是他的K書中心，採訪當下重回「讀書現場」，他也靦腆地笑說，「這裡有點安靜，有時候我也會小睡一下」。