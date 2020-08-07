指考上午8時放榜 補教估馬偕醫錄取分數超過陽明牙醫

大學指考今上午8時放榜，補教機構樂學網分析明星校系網路聲量和回流名額多寡，指出今年馬偕醫學系回流名額少，預估最低錄取分數將超過陽明牙醫。他們也預測今年是資工、電機兩系翻轉年，台大今年有可能出現「死亡交叉」，資工系最低錄取分數首度勝過電機系，翻轉第二類組排行榜。

樂學網總經理張財銘引述數據指出，從今年學測個人申請來看，同時正取台大電機和資工的學生，最後有29％選擇台大資工，此比率明顯高於去年的20％，反映許多考生的志願正在改變。從近年數據來看，台大資工系指考最低錄取分數已直逼電機系，相差分數從前年的三分縮減為去年的1.5分，按此幅度，資工今年有望超越電機系。

得勝者文教考試策略部主任藍天予表示，今年指考國文、數甲、數乙、生物、公民頂標降5到8分不等，頂尖校系落點也比去年降5到10分。醫學和牙醫兩系最低錄取分數為413分，要上台大醫科至少443分。如要錄取台大，一類組考生五科要達390分、二類組五科達374分。中字輩錄取分數估340分。

社會組部分，公民頂標僅76分比去年降5分，國文頂標77分比去年降8分，數乙頂標77分也比去年少8分。升學輔導專家藍天予推估，公民有加權的科系錄取分數降幅高，採計國文、英文、數乙、歷史、公民的台大法律系財經法組要達450分，門檻比去年降15分。台大國企系數乙加權為二，今年估606分有望錄取，比去年降9分。

今年指考自然組科目也變難，數甲頂標僅60分比去年低7分、中位數35分；只有13％考生及格，人數約是去年的一半。生物頂標75分也比去年降7分。藍天予表示，預估今年公費醫科門檻為410分，比去年降11分；想錄取自費醫學系或牙醫系，至少要413分。

張財銘說，今年全球受新冠肺炎疫情影響，預估社會趨勢將讓生物科技相關科系分數看漲，反之觀光、餐飲等系可能較少人選填，導致錄取分數下降。

大學指考今天上午8時放榜，查詢網址為： https://www.uac.edu.tw/ 。大學考試入學分發委員會表示，今年考試分發招生名額只有3萬3278個創歷年新低，占全年招生總額的31.5％。不過指考報考人數也減少5000人左右，推估今年錄取率可望提升到八成。