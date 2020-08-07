大學指考上午8時放榜 查詢網址在這裡

大學指考今天上午8時放榜，查詢網址為：https://www.uac.edu.tw/。大學考試入學分發委員會表示，今年考試分發招生名額只有3萬3278個創歷年新低，占全年招生總額的31.5％。不過指考報考人數也減少5000人左右，推估今年錄取率可望提升到八成。

考分會表示，今年有62校1881個系組釋出考試分發名額，共釋出3萬3278個名額，比去年減少1298個，占招生總額31.5％；回流名額則有8840名，比去年少1161人，創七年來新低。不過今年指考報名人數比去年減少約5000人，預估登記填志願人數比去年少4000人，錄取率有望提升到八成。

補教業者表示，今年指考國文、數甲、數乙、生物、公民頂標降5到8分不等，頂尖校系落點也比去年降5到10分。醫學和牙醫兩系最低錄取分數為413分，要上台大醫科至少443分。如要錄取台大，一類組考生五科要達390分、二類組五科達374分。中字輩錄取分數估340分。

社會組部分，公民頂標僅76分比去年降5分，國文頂標77分比去年降8分，數乙頂標77分也比去年少8分。升學輔導專家藍天予推估，公民有加權的科系錄取分數降幅高，採計國文、英文、數乙、歷史、公民的台大法律系財經法組要達450分，門檻比去年降15分。台大國企系數乙加權為二，今年估606分有望錄取，比去年降9分。

今年指考自然組科目也變難，數甲頂標僅60分比去年低7分、中位數35分；只有13％考生及格，人數約是去年的一半。生物頂標75分也比去年降7分。藍天予表示，預估今年公費醫科門檻為410分，比去年降11分；想錄取自費醫學系或牙醫系，至少要413分。