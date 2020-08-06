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技專招生納APCS 最快110學年上路

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
技專校院招高中生，將開放參採大學程式設計先修檢測（ＡＰＣＳ）檢定。圖／聯合報系資料照片
技專校院招高中生，將開放參採大學程式設計先修檢測（ＡＰＣＳ）檢定。圖／聯合報系資料照片

技專校院可透過個人申請管道招收高中生，技專校院招生策略委員會昨天指出，最近決議開放此入學管道參採大學程式設計先修檢測（ＡＰＣＳ）檢定，最快一一○學年上路。

ＡＰＣＳ分筆試、實作兩科，滿分都是五級分，加總滿分為十級分，未來技專校系可設四級分或以上門檻，讓學測成績不突出，但ＡＰＣＳ表現佳的考生進入第二階段甄試。科大資工系樂觀其成，並說這項新制更能篩選出對程式設計感興趣的學生。

ＡＰＣＳ一○七學年納入升學參考，參採此檢定成績的科系數連年創新高，一○九學年已有九十一系另設ＡＰＣＳ組招生。

技專招策會執行長簡良翰表示，技專校院花半年時間討論是否將ＡＰＣＳ納為升學參考，最後決議開放個人申請管道參採，形式是每系開放一成外加名額進入第二階段甄試，讓學測成績不突出，但ＡＰＣＳ表現佳的考生也有機會。

簡良翰說，招策會原本也考慮將ＡＰＣＳ納為技專甄選入學的參採項目，但考量技專甄選已可參採乙級證照，暫無此規畫。

台北科技大學教務長、資訊工程系教授楊士萱說，科大資工系對此樂觀其成。乙級證照通常偏向硬體技術檢定，ＡＰＣＳ則聚焦程式邏輯和軟體實作，更符合資工系的選才需求。

他指出，資工系最盼收到對程式設計感興趣的學生，ＡＰＣＳ正是有鑑別度的篩選管道。北科大資工系尚未決議門檻，但應該會高於四級分。

台南二中資訊教師涂益郎說，考到四級分並不難。筆試只要讀過高一範圍並答對基本題，就能拿三級分；實作即便原始分數零分，也可取得一級分。他另指出，成功大學等頂尖大學的資工系ＡＰＣＳ組錄取門檻約八級分，考生除須學完高一、高二資訊課程，還得自行勤練習才能達標。

升學 學測 北科大

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