聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中高鐵重劃區發展快 區內小學一口氣增建校舍33間
台中市烏日高鐵重劃區近年發展快速，台中市長盧秀燕上午為當地的旭光國民小學舉行二期校舍興建工程動土，同時宣布將一口氣為該校增建教室33間，預計兩年完工。
盧秀燕說，旭光國小106年2月遷校以來,周邊建設蓬勃發展,高鐵重劃區展現前所未有的繁榮景象。四周大樓林立,也造成旭光國小就學人數激增，從原本遷校時的12班196人，目前已達16班，預估111學年度將達到25班以上規模。
對於現有教室數量嚴重不足，市政府將撥款1億8千9百餘萬元增建二期校舍教室。
二期校舍建築配合既有的一期校舍圓潤外觀，建築立面語彙以圓弧造型為主，拉大建築棟距，藉此引入自然通風採光,提供舒適的物理環境，以融入校園整體環境。
盧秀燕也宣布，除了興建二期校舍外，為了解決未來2年施工期間學生無教室可用的窘境，市政府另撥款提供學校興建組合屋教室和臨時性廁所。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言