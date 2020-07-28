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指考3.6萬人完成登記志願 預估錄取率90.49％
109學年度大學考試分發入學登記志願今天下午截止。大學考試入學分發委員會表示，共有3萬6776人完成登記，預估錄取率為90.49%。
今年考試分發入學，有62校參與招生，提供3萬3278個名額（含回流名額），比去年略減。大學考試入學分發委員會於今天下午4時30分截止登記志願，除了參與指考補考的學生尚未登記外，總計今年共3萬6776人完成登記。
考分會指出，107年錄取率90.88%、108年81.29%，109年預估錄取率為90.49%。去年錄取率較低，主因是當年應屆畢業生有一部分是農曆龍年出生，「龍子效應」使考生人數較往年多。今年指考報名人數下降，但考試分發名額僅略減，因此預估錄取率將回歸9成左右。
考分會表示，待補考生完成登記後，將進行志願分發的電腦作業，預計8月7日上午8時放榜，並同步提供最低錄取分數等數據。考生當天可上網查榜，或下載「登記查榜APP」由手機或平板電腦查詢分發結果。
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