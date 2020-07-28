指考3.6萬人完成登記志願 預估錄取率90.49％

109學年度指考放榜，該如何填志願也是考生的難題。近日有人在「批踢踢實業坊」上討論台大電機系以及資工系的差別，網友表示學弟指考分數高到可以任選台大各科系，他填了台大電機卻被爸爸狂罵，網友詢問「填台大電機放棄資工會很笨嗎?」

2020-07-27 15:35