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考生注意！指考登記志願截止在即 仍有6成考生沒填

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
109學年大學指考共有4萬3700人報考，7月17日成績通知已寄發。但大學考試入學分發委員會今天發出緊急通知，截至今日下午4點前，僅3成多考生完成登記，較往年近5成少很多，提醒考生盡快上網填志願，別拖到明天以免發生臨時狀況。報系資料照
109學年大學指考共有4萬3700人報考，7月17日成績通知已寄發。但大學考試入學分發委員會今天發出緊急通知，截至今日下午4點前，僅3成多考生完成登記，較往年近5成少很多，提醒考生盡快上網填志願，別拖到明天以免發生臨時狀況。報系資料照

109學年大學指考共有4萬3700人報考，7月17日成績通知已寄發。但大學考試入學分發委員會今天發出緊急通知，截至今日下午4點前，僅3成多考生完成登記，較往年近5成少很多，提醒考生盡快上網填志願，別拖到明天以免發生臨時狀況。

考分會指出，大學考試分發登記志願開放至明天下4點30分截止，要提醒尚未完成登記的考生務必把握時間，不要拖到最後一刻。

考分會也表示，尚未繳交登記費的考生，因臨櫃繳費時間已截止，務必於28日中午12點前以ATM完成轉帳，並盡快完成登記。考分會提醒考生，因可能會遇到系統不相容問題，請不要使用手機登記志願，盡量以桌上型電腦或筆記型電腦進行登記，遇到任何問題請立刻致電考分會洽詢。

指考

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