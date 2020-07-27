指考後他填台大電機 被爸罵臭頭：為什麼不選資工？

109學年度指考放榜，該如何填志願也是考生的難題。近日有人在「批踢踢實業坊」上討論台大電機系以及資工系的差別，網友表示學弟指考分數高到可以任選台大各科系，他填了台大電機卻被爸爸狂罵，網友詢問「填台大電機放棄資工會很笨嗎?」

原Po表示，「學弟今年考的不錯，指考分數看起來可以上台大任選，本來可以唸資工卻填了台大電機....」，學弟這樣填被爸爸罵到臭頭，學弟爸爸說「台大資工畢業起薪就破百了，五年內基本上可以兩百，想出國去FAANG（網路業或科技業巨擘的合稱），年薪可以破千萬」，他詢問學弟這樣很笨嗎？

網友看完，有人認為應該要選資工系「要是能重來，我會選資工給你參考」、「電機可以轉資工，資工轉電機難」、「資工一定找的到工作，完全不用考慮轉回電機好嗎」、「真的有能力的，都是先念電機再轉資工」。

不過也有人覺得「資工很看天分的」、「電資不分家啦！沒有差別」、「要出國選資工，要國內選電機」、「可是，也有人考上程式寫不出來的」、「在台灣工作，電機>資工」、「選電機未來比較多選擇」。