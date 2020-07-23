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清大加碼獎學金 疫情中給弱勢生安定力量

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清華旭日生李育鴻目前就讀生科系二年級，很感謝旭日計畫助他進入理想大學。圖／清大提供
清華旭日生李育鴻目前就讀生科系二年級，很感謝旭日計畫助他進入理想大學。圖／清大提供

雖然新冠肺炎疫情襲台使募款更吃力，國立清華大學為幫助經濟弱勢生安心就學，今宣布將為「擴大旭日」計畫獎學金加碼，今年9月起入學的大一新生只要符合獎助資格並提出申請，都能獲得10萬元獎學金。清大開辦旭日計畫以來已扶助260名旭日生，表現優秀的弱勢生還可獲獎助出國交換或參加研討會。

清大招生策略中心主任王潔說，扶弱獎學金分為「旭日」及「擴大旭日」兩類，經個人申請「旭日」管道或「特殊選才經濟弱勢」管道入學，入學後保障第一年可獲10萬元獎學金，第二年後符合標準即可續領。

「擴大旭日」則是透過繁星、個人申請及指考分發等一般管道入學的弱勢生皆可申請，過去獎學金須在入學後經審查分四級發給3萬、5萬、7.5萬或10萬元的獎學金，今年則改為新生具低收及中低收身份者，一律發給10萬元獎學金，其他經濟弱勢同學，也可檢具各類證明資料提出申請。

王潔指出，由於大一新生剛離家進入校園有許多額外支出，「擴大旭日」獎學金審查要等到10月才有結果，為避免弱勢生不確定能獲核發多少獎學金而為錢煩惱，清大決定提高獎助，讓低收、中低收、特殊境遇、及雖無低收證明但確實需要幫助的弱勢生能安心就學。

清大校長賀陳弘指出，社會上約有3%經濟弱勢的學生，過去卻只有不到1%的弱勢生能進入頂尖大學，因此清大決定要帶動改變，2013年創全國之先開辦旭日計畫，並在2016年開啟擴大旭日計畫。

清大原科院學士班大四生劉世棋是旭日生之一，今年將進入清大動機所就讀。他說，剛進入大學時還不確定志向，對很多科目都有興趣，好在清大的學制十分自由，讓他有機會多方探索，最後選擇最有興趣的動機系作為第二專長。

劉世棋說，因不想增加家人負擔，他很少向家裡拿錢，旭日計畫提供的每年10萬元獎學金減輕了他不少壓力。且旭日計畫還有二軌導師的制度，導師之一的動機系教授陳榮順常常關心他，也在他申請動機所時提供許多指導。

清大旭日生李育鴻目前就讀生科系二年級，他說，十分感謝旭日計畫助他進入理想大學，同時還有獎學金資助，「最便宜的才藝就是讀書了。」

清華大學自開辦旭日計畫以來，已扶助260位弱勢生。圖／清大提供
清華大學自開辦旭日計畫以來，已扶助260位弱勢生。圖／清大提供

清大 新冠肺炎

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