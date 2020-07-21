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大學博覽會25日登場 海外名校線上招生

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大學考試入學分發管道自24日起開放登記志願，2020大學校院博覽會將於25、26日舉行，並提供名師講座、電腦輔助落點分析，入場須戴口罩，並配合量額溫。報系資料照
大學考試入學分發管道自24日起開放登記志願，2020大學校院博覽會將於25、26日舉行，並提供名師講座、電腦輔助落點分析，入場須戴口罩，並配合量額溫。報系資料照

大學考試入學分發管道自24日起開放登記志願，2020大學校院博覽會將於25、26日舉行，並提供名師講座、電腦輔助落點分析，入場須戴口罩，並配合量額溫。

大學入學考試中心日前公布109學年指定科目考試成績，考生可用指考成績報名大學考試入學分發管道，大學考試入學分發管道今年有3萬3278個名額，24日上午9時至28日下午4時30分開放網路登記志願。

大學博覽會執行委員會也指出，2020大學校院博覽會訂於7月25、26日在中國時報大樓（台北市萬華區艋舺大道303號）舉行，除了國內多所大學，還有香港城市大學、新加坡管理學院等國外學校參與。

大學博覽會執行委員會表示，歡迎學生、家長免費參觀，但入場須戴口罩並配合量額溫；大學博覽會規劃線上分享會、名師講座、電腦輔助落點分析，助學生瞭解符合能力範圍的校系組合，提高選填志願準確度，展覽期間每天前100名入場的學生，將獲贈「直攻名校指南－雙聯學制」。

今年受疫情影響，許多學生無法如期報考海外名校。香港城市大學也於25日下午2時至3時規劃遠端直播的線上分享會，替考生及家長進行線上說明與諮詢，大學博覽會現場也會同步連線，有興趣者可上網登記，或於大學博覽會現場參與。

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