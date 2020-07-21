指考分發3.3萬名額 24日起開放網路登記志願

109學年度指定科目考試成績日前公布，指考成績可用來報名大學考試入學分發管道，今年有3萬3278個名額，24日上午9時起開放網路登記志願。

大學入學考試中心日前公布109學年指定科目考試成績，同時公布頂標、前標、均標、後標和底標等5標及各考科成績人數百分比累計表，考生可用指考成績報名大學考試入學分發管道。

根據大學考試入學分發委員會資料，今年參與招生校系共有76種指考考科採計組合，考生原始成績須高於志願校系採計組合的最低登記標準，才能參與分發，若考生未報考志願校系的任一科目，該校系將不予分發，如報考但缺考者，該科以零分計算，但仍可參與分發。

大學考試入學分發委員會表示，報名考生須繳交登記費新台幣220元，臨櫃繳費截止期限為7月27日下午3時30分，ATM繳費截止期限為7月28日中午12時，低收入戶考生免繳登記費，中低收入戶考生減免6成，僅須繳交88元。

大學考試入學分發管道一律採網路登記分發志願，考生至多可登記100個志願，7月24日上午9時至7月28日下午4時30分開放網路登記志願序，考生可安裝「登記查榜」App軟體，於登記分發志願期間查詢是否已完成登記，並下載分發志願表，預定8月7日公告錄取名單。