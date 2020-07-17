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指考數理好占優勢 國文好想讀醫沒討到便宜
今天指考成績公布，台南女中表示，在學測放榜後留下來繼續衝刺指考的同學表現依然優異。6科總分達全國頂標25人、5科總分達全國頂標31人，表現亮眼。
台南女中有兩百多名學生參加今年指考，除了有31人5科總分達全國頂標，5科總分達前標共80人。各類組總分表現方面，3類 (6 科)最高498.4分，三類 (不含國文，5科)最高424.35分；2類 (五科)最高414分，1類 (6科)最高523.6分，單科100滿分部分總計有數乙7人。
台南女中教務主任胡瑞原表示，這次指考數學、生物都偏難，和去年相較，分數都相較，對數理較好的學生有利；而許多醫學系都不採計國文分數，對於想讀醫，但國文好的學生，就沒討到便宜。
依照指考各科統計，除了英文、化學、物理、歷史科的分數較去年高，其他都下降，頂標部分，國文下降8分、數甲7分、數乙8分、生物7分、地理1分、公民5分。
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