快訊

【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他大學指考只是考好玩的 分數竟超過台大醫科門檻

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾高中學測已考上台大電機系的郭宇誠（左三）為證明自己。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中學測已考上台大電機系的郭宇誠（左三）為證明自己。記者蔡維斌／攝影

大學指考分數今天揭曉，雲林縣虎尾高中共103人應考，其中已在繁星推薦錄取台大電機系的郭宇誠，因學測國文稍有漏失，決定挑戰自己，以自費報考指考，在第三類組考出457.45的高分，預估達錄取台大醫科門檻，尤其很難考的數學甲，他拿下96分。

學校老師說，郭宇誠是位允文允武的優秀學生，不但平時考試都名列前三名，還是學校棒球隊員，更是滾球社的創社社長。他繁星已考上台大電機系，因作文稍有失分，為挑戰自己，他決定又自費報考指考。

學校老師說，因考招分離，他可自費參加指考，因沒放棄繁星，所以指考分數只能作為自我參考之用。

郭宇誠參加指考第一、二、三類組，考了457.45的高分，跨過台大醫科443分的門檻，尤其數學甲今年考題很難，有學生數甲考了88分，就在網路上PO數學準備心得，許多網民讚為「數學神人」，卻有人說，虎中畢業生郭宇誠超越神人，數甲考96，又該稱為什麼。

郭宇誠十分低調，不願接受採訪。不過他透露一些讀書要領，他說，上課注意聽最重要，不必怕和老師討論，尤其數學討論很重要，難懂的題目不會盡量想辦法自己搞懂，搞懂後要反覆練習，練出好手感，考試自然順應得手。

郭宇誠第二類組總分為550.65分，為雲林區第二、三類組榜首。他亦報考社會科，在第一類組也拿下523.15的高分。

此外，虎尾高中黃楨琇、王芯翎也在第一類組得到442.45分與406分，可望順利錄取中字輩國立大學。

指考 台大 繁星

延伸閱讀

指考各科頂標普遍下降 南一中校長：不要怕 填下去

指考／補教估台大法律降15分 熱門校系落點一次看

指考／補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

指考／他因疫情放棄香港2名校 拚指考可望上台大

相關新聞

指考／補教估台大法律降15分 熱門校系落點一次看

大學指考今寄發成績單，今年國文、數甲、數乙、生物、公民頂標降五到八分不等，補教預估，頂尖校系落點也比去年降5到10分。醫...

指考／補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

大學指考今公告成績，補教業者預估今年是資工、電機兩系翻轉年，台大今年有可能出現「死亡交叉」，資工系最低錄取分數首度勝過電...

指考／他因疫情放棄香港2名校 拚指考可望上台大

109年大學指考成績公布，基隆市二信高中陳柏睿、江紓柔社會組5科都衝出400分以上高分，落點分析顯示都有機會上台大。

指考／數乙非選題難度高 1.1萬考生抱蛋

大學指考今公告成績，大考中心舉行成績統計資料說明會，數甲、數乙和生物五標都創五年新低，當中數乙分數呈兩極，有101人零分...

指考／錄取醫牙至少413分 選填商管、資工要更保守

大學指考今公告成績，今年國文、數甲、數乙、生物、公民頂標降五到八分不等，補教預估，頂尖校系落點也比去年降五到十分。醫學系...

指考／考試分發釋3.3萬名額創新低 33分始可填志願

大學指考今天開放查詢成績，大學考試入學分發委員會同步公告今年各系組招生名額與回流名額、組合成績人數累計表和最低登記標準，...

指考數理好占優勢 國文好想讀醫沒討到便宜

今天指考成績公布，台南女中表示，在學測放榜後留下來繼續衝刺指考的同學表現依然優異。6科總分達全國頂標25人、5科總分達全...

他大學指考只是考好玩的 分數竟超過台大醫科門檻

大學指考分試今天揭曉，雲林縣虎尾高中共103人應考，其中已在繁星推薦錄取台大電機系的郭宇誠，因學測國文稍有漏失，決定挑戰...

迎戰後疫情時代 台大109學年增設智慧醫療學程

智慧醫療持續發展，理工與醫科人才合作成趨勢。台大今天表示，109學年起成立「智慧醫療學分學程」，大二以上學生修過微積分，...

指考各科頂標普遍下降 南一中校長：不要怕 填下去

大學指考成績今天公布，許多科目的頂標、前標分數都下降，台大醫學系去年448分，今年可能下修10分；不採計國文的牙醫或醫學...

學測考試時間隨題目長度延長？大考中心：暫無規畫

學測、指考考題素養化，國文科題本常破萬字，涉及計算的自然科也動輒四、五千字，但題數並未減少，第一線教師呼籲考試時間延長1...

影／中一中賴柏瑄愛熱舞 拚上台大想讀電機

台中一中賴柏瑄學測58級分，申請入學與台大電機系擦身而過，他高一、高二投入熱舞社，社團占據多數時間，高二下調整學習節奏，...

熱門新聞

指考／上午9時開放查成績 10科五標一次看

4萬考生注意！指考成績今寄發 9點起開放查詢網址搶先看

指考／補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

指考／成績公布！數乙好難 頂標降8分、均標降16分

指考／數甲鑑別度降 頂標僅60分創5年新低

指考／錄取醫牙至少413分 選填商管、資工要更保守

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。