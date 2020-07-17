他大學指考只是考好玩的 分數竟超過台大醫科門檻

大學指考分數今天揭曉，雲林縣虎尾高中共103人應考，其中已在繁星推薦錄取台大電機系的郭宇誠，因學測國文稍有漏失，決定挑戰自己，以自費報考指考，在第三類組考出457.45的高分，預估達錄取台大醫科門檻，尤其很難考的數學甲，他拿下96分。

學校老師說，郭宇誠是位允文允武的優秀學生，不但平時考試都名列前三名，還是學校棒球隊員，更是滾球社的創社社長。他繁星已考上台大電機系，因作文稍有失分，為挑戰自己，他決定又自費報考指考。

學校老師說，因考招分離，他可自費參加指考，因沒放棄繁星，所以指考分數只能作為自我參考之用。

郭宇誠參加指考第一、二、三類組，考了457.45的高分，跨過台大醫科443分的門檻，尤其數學甲今年考題很難，有學生數甲考了88分，就在網路上PO數學準備心得，許多網民讚為「數學神人」，卻有人說，虎中畢業生郭宇誠超越神人，數甲考96，又該稱為什麼。

郭宇誠十分低調，不願接受採訪。不過他透露一些讀書要領，他說，上課注意聽最重要，不必怕和老師討論，尤其數學討論很重要，難懂的題目不會盡量想辦法自己搞懂，搞懂後要反覆練習，練出好手感，考試自然順應得手。

郭宇誠第二類組總分為550.65分，為雲林區第二、三類組榜首。他亦報考社會科，在第一類組也拿下523.15的高分。

此外，虎尾高中黃楨琇、王芯翎也在第一類組得到442.45分與406分，可望順利錄取中字輩國立大學。