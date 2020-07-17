迎戰後疫情時代 台大109學年增設智慧醫療學程

智慧醫療持續發展，理工與醫科人才合作成趨勢。台大今天表示，109學年起成立「智慧醫療學分學程」，大二以上學生修過微積分，以及普通物理、普通化學、普通生物其中一門課，且基礎課程至少一學期成績為A-以上就可申請。此學程由副校長張上淳發起，首任學程主任為資工系教授陳信希。

臺大醫學院院長倪衍玄說，隨科技發展，醫學院師生都需與AI相關科技的協助，目前醫學院與電資學院合作密切，但學生在跨領域學習上卻不得其門而入。此學程有針對醫學院學生開的「醫學資訊導論」，學生可修初階程式語言。醫學院也開設「醫學概論」課程給非醫學院學生修習，未來可應用於醫療照護、生醫產業等領域。

台大電資學院院長張耀文表示，醫學與電資是台灣兩大「護國領域」，在國際舞台上各擅勝場。最近全球對新冠肺炎的病毒檢測、數據分析、流行預測、科技防疫和疫苗製作，都顯示醫學與電資跨域合作對增進人類福祉的重要性。

台大表示，兩院108學年合開「醫學電資創意整合專題」，結合醫學情境與電資技術，讓學生可以實際了解電資知識如何應用於解決醫學上的問題，廣受學生好評。另一門「智慧醫療學分學程」包括資訊安全、數據以及影像等三大領域，讓學生有系統學習醫學與電資兩領域課程。