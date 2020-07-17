指考各科頂標普遍下降 南一中校長：不要怕 填下去

大學指考成績今天公布，許多科目的頂標、前標分數都下降，台大醫學系去年448分，今年可能下修10分；不採計國文的牙醫或醫學系，可能400分以上就有希望，南一中校長廖財固建議考生勇敢填，不要怕。

台南一中統計，第一類組成績，(國英數史地公)達470分以上共15 名；第二類組成績達420分以上共8名；第三類組五科成績達420分以上共10人。

校長廖財固表示，從各學科表現而言，數學仍是南一中的強項，有6名學生數學乙拿到滿分（全國共331人滿分）。各類組最佳成績分別為第一類組呂尚豪512.6分、第二類組方泓傑454.2分、第三類組 (不含國文)賴群貿455.95分，含國文科分數，賴群貿533.15分。

廖財固說，各學科成績表現方面，南一中考生頂標大幅超越全國考生的頂標，可以說在各類組都有十分平均的優秀表現。他表示，今年數甲頂標較去年少7分、生物頂標也少7分，去年台大醫學系錄取分數448分，預估今年會下降10分，438分就有希望錄取；而各校醫學系、牙醫系分數都會下降，可能不採計國文的牙醫系400分以上就有希望錄取，因此若對醫有興趣，就勇敢填下去。。

由於大學各校系採計科目皆不同，廖財固仍期勉學生依循個人興趣，填選適合的科系，「擇你所愛，愛你所擇」。